Preşedintele iranian dă detalii despre o întâlnire cu Mojtaba Khamenei: Comunicarea e „foarte dificilă în acest moment”

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a recunoscut, într-un interviu difuzat miercuri de televiziunea de stat iraniană, că în prezent comunicarea cu liderul suprem Mojtaba Khamenei este „foarte dificilă”, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Comunicarea cu el este foarte dificilă în acest moment, dar prezenţa sa constituie, oricum ar fi, un atu major pentru noi, care ne permite să continuăm”, a declarat Massoud Pezeshkian referindu-se la fiul şi succesorul lui Ali Khamenei, fostul lider suprem ucis în prima zi a războiului declanşat de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului la 28 februarie.

Rănit în timpul ofensivei, care a dus la moartea a numeroşi responsabili iranieni, Mojtaba Khamenei nu s-a exprimat, de la numirea sa, decât prin comunicate care îi sunt atribuite.

Discreţia sa, în ciuda confruntărilor cu Statele Unite, a dat naştere la speculaţii privind relaţiile sale cu alţi înalţi reprezentanţi iranieni.

Absenţa sa de la înmormântarea tatălui său, în luna iulie, a stârnit, de asemenea, întrebări cu privire la starea sa de sănătate sau chiar la o eventuală asasinare a sa.

Massoud Pezeshkian a ţinut totuşi să-l apere pe ayatollah, declarând că l-a primit cu „amabilitate şi o logică foarte solidă” în cadrul întâlnirilor avute.

„Din păcate, situaţia actuală permite unor persoane rău intenţionate să-l descrie altfel şi să prezinte o imagine diferită a lui”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.