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Preşedintele iranian merge la Moscova și se va întâlni cu Putin. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri 

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Massoud Pezeshkian
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, la tribuna Adunării Generale a ONU, New York, 24 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, urmează să se întâlnească marţi, la Moscova, cu omologul său rus, Vladimir Putin, unde se va deplasa pentru a participa la o reuniune a ţărilor exportatoare de gaze, a anunţat, sâmbătă, presa iraniană, citată de AFP, potrivit Agerpres. 

Rusia şi Iranul, două dintre ţările cele mai puternic sancţionate din lume, menţin relaţii politice strânse. Parteneriatul lor militar şi economic s-a consolidat în mod semnificativ după invazia rusă în Ucraina, în 2022.

„Preşedintele iranian se va deplasa la Moscova pentru a participa la summitul ţărilor exportatoare de gaze, care va avea loc marţi, 27 octombrie”, a anunţat agenţia Tasnim, citându-l pe ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali.

Cei doi preşedinţi urmează să discute despre „cooperarea economică” dintre Iran şi Rusia, dar şi despre „probleme geopolitice, internaţionale şi politice”, potrivit ambasadorului iranian.

Vineri, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a anunţat pe pagina sa de Instagram că discuţiile dintre Iran şi Rusia vor continua „săptămâna viitoare”, la Moscova, „în prezenţa preşedinţilor” celor două ţări.

Marţi, acesta declarase deja că relaţiile de cooperare dintre Iran şi Rusia nu au fost niciodată atât de strânse. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primei vizite în Iran a omologului său rus, Serghei Lavrov, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacuri aeriene israeliano-americane asupra Teheranului.

La începutul lunii octombrie, Vladimir Putin îi transmisese omologului său iranian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere între Iran şi Statele Unite în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Negocierile dintre Teheran şi Washington sunt în impas, iar Statele Unite şi Israelul şi-au intensificat, în ultimele zile, ameninţările cu atacuri împotriva Republicii Islamice Iran.

Editor : C.L.B.

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