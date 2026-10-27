Președintele Iranului, către Vladimir Putin: „Suntem capabili să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de Statele Unite”

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian i-a spus marţi omologului său rus, Vladimir Putin, că regiunea Orientului Mijlociu îşi poate rezolva singură problemele, fără implicarea Statelor Unite, pledând totodată pentru o cooperare mai strânsă cu Moscova, relatează AFP.

„Consider că suntem capabili să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de Statele Unite”, a declarat Pezeshkian în timpul unei întrevederi cu Putin, în marja unui summit pe teme energetice desfăşurat la Moscova.

„Dacă există voinţă - şi sunt convins că există - ne putem sprijini reciproc în toate sectoarele şi ne putem dezvolta relaţiile în domeniile ştiinţific, economic, industrial, cultural, al securităţii şi militar”, a adăugat el.

La rândul său, Vladimir Putin a menţionat că a purtat o discuţie „între patru ochi” cu Pezeshkian despre „situaţia din regiune, care, fără îndoială, nu poate decât să stârnească îngrijorare”. El a adăugat totuşi că „speră” ca situaţia să „evolueze într-o direcţie pozitivă”.

Rusia şi Iranul - două ţări supuse unora din cele mai severe sancţiuni din lume - menţin legături politice strânse. Parteneriatul lor militar şi economic s-a consolidat semnificativ după invazia rusă în Ucraina, din 2022.

La începutul lunii octombrie, Vladimir Putin l-a asigurat pe omologul său iranian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran şi Statele Unite în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Negocierile dintre Teheran şi Washington sunt blocate, iar în ultimele zile Statele Unite şi Israelul şi-au intensificat ameninţările cu lansarea de atacuri împotriva Republicii Islamce.

Editor : B.E.