Președintele Iranului declară că SUA i-au cerut tot uraniul îmbogăţit în schimbul prelungirii suspendării sancţiunilor

Statele Unite au cerut Iranului să le predea „tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian. Liderul de la Teheran respins această cererea drept „inacceptabilă”.

„Ei vor ca noi să le cedăm tot uraniul nostru îmbogăţit”, a declarat Massoud Pezeshkian televiziunii de stat iraniene, înainte să plece cu avionul de la New York, unde a asistat la Adunarea Generală a ONU.

„În câteva luni ei vor avea o nouă cerere şi vor spune din nou că vor să restabilească snapback-ul”, a mai spus preşedintele iranian, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Snapback” este un mecansim de restabilire a sancţiunilor impuse de către ONU Iranului, prevăzut de acordul de la Viena din 2015 în dosarul nucleare iranian, care expiră în noaptea de sâmbără spre duminică.

Sancţiunile impuse de către ONU Iranului în dosarul nuclear urmează să fie reimpuse la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică, în urma eşecului unor negoicieri cu Franţa, Germania şi Regatul Unit (E3) negocieri privind controlarea programului nuclear iranian.

