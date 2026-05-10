Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu înseamnă capitulare”

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului. Foto: Profimedia Images

Deşi Iranul susţine că a răspuns la cea mai recentă propunere a SUA privind încheierea conflictului, înalţi oficiali de la Teheran au făcut declaraţii provocatoare cu privire la perspectivele negocierilor.

„Nu ne vom pleca niciodată capul în faţa inamicului, iar dacă se vorbeşte despre dialog sau negocieri, asta nu înseamnă capitulare sau retragere”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-o postare pe X, relatează CNN, preluată de News.ro. 

„Dimpotrivă, scopul este să apărăm drepturile naţiunii iraniene şi să apărăm interesele naţionale cu o forţă hotărâtă”, a adăugat el.

 „Timpul lucrează împotriva americanilor. Este în interesul lor să nu acţioneze imprudent şi să se afunde şi mai mult în mlaştina în care au căzut”, a postat un membru al Comisiei de securitate a parlamentului iranian, Ebrahim Rezaie.

„Cea mai bună opţiune este să se predea şi să facă concesii. Trebuie să se adapteze la noua ordine regională”, a spus Rezaie.

La rândul său, vicepreşedintele parlamentului, Ali Niksad, un susţinător al liniei dure, a declarat că Statele Unite au ales să-şi încerce „norocul împotriva unui Iran mare şi puternic, iar acum trebuie să accepte consecinţele”.

Presa de stat iraniană a oferit puţine detalii despre răspunsul transmis prin intermediul unui mediator pakistanez, limitându-se la a afirma că „potrivit cadrului propus, negocierile în această etapă se vor concentra pe problema încetării războiului în regiune”.

