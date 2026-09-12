Președintele Iranului, mesaj pentru SUA: Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”. Ce spune despre război

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”, cu referire la Statele Unite, în contextul războiului dintre Iran și SUA și al disputei pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Teheran a susținut că pacea rămâne prioritatea țării sale, în timp ce blocada continuă să afecteze piața petrolului, relatează AFP și Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu premierul malaezian Anwar Ibrahim, în India, în marja summitului BRICS.

„Nu avem nevoie de un jandarm regional; integritatea teritorială și securitatea regiunii pot fi garantate doar de actorii săi cheie și de țările care o compun”, a declarat Masoud Pezeshkian.

În pofida războiului în care se află Iranul cu Statele Unite, președintele iranian a susținut că Teheranul nu urmărește continuarea conflictului.

„În ciuda tuturor nedreptăților pe care le-a îndurat poporul nostru, nu urmărim nici războiul, nici continuarea acestuia. Pacea rămâne prioritatea noastră”, a afirmat Pezeshkian, potrivit declarațiilor difuzate de președinția de la Teheran.

Declarațiile liderului iranian vin la șase luni de la începutul ostilităților, în timp ce blocada Strâmtorii Ormuz continuă să provoace creșterea prețurilor petrolului.

În această săptămână, prețurile au urcat din nou peste pragul simbolic de 100 de dolari pe baril.

Editor : Ș.A.