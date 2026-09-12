Live TV

Președintele Iranului, mesaj pentru SUA: Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”. Ce spune despre război

Data publicării:
Iranian President Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”, cu referire la Statele Unite, în contextul războiului dintre Iran și SUA și al disputei pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Teheran a susținut că pacea rămâne prioritatea țării sale, în timp ce blocada continuă să afecteze piața petrolului, relatează AFP și Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu premierul malaezian Anwar Ibrahim, în India, în marja summitului BRICS.

„Nu avem nevoie de un jandarm regional; integritatea teritorială și securitatea regiunii pot fi garantate doar de actorii săi cheie și de țările care o compun”, a declarat Masoud Pezeshkian.

În pofida războiului în care se află Iranul cu Statele Unite, președintele iranian a susținut că Teheranul nu urmărește continuarea conflictului.

„În ciuda tuturor nedreptăților pe care le-a îndurat poporul nostru, nu urmărim nici războiul, nici continuarea acestuia. Pacea rămâne prioritatea noastră”, a afirmat Pezeshkian, potrivit declarațiilor difuzate de președinția de la Teheran.

Declarațiile liderului iranian vin la șase luni de la începutul ostilităților, în timp ce blocada Strâmtorii Ormuz continuă să provoace creșterea prețurilor petrolului.

În această săptămână, prețurile au urcat din nou peste pragul simbolic de 100 de dolari pe baril.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
3
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
5
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Digi Sport
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin in birou
Iranul şi Rusia critică presiunile occidentale şi cer BRICS să reducă dependenţa de dolar. Putin: Suntem vizați de 30.000 de sancţiuni
Iranian President Masoud Pezeshkian
Președintele iranian: Presiunile SUA au atins „un stadiu periculos”. Repercusiunile vor depăşi frontierele Iranului
Vessels continue waiting for passage through the Strait of Hormuz
Iranul anunţă pentru luni o reuniune în Oman cu ţările din Golf pe tema Strâmtorii Ormuz
dmitri peskov profimedia
Kremlinul respinge discuțiile despre un armistițiu energetic cu Ucraina și spune că nu are contacte cu țările europene
Rachete balistice și banner
Iranul a reluat producția de rachete balistice (WSJ)
Recomandările redacţiei
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Ce poate învăța România din rezultatul alegerilor din Germania. Frica...
Harțuire sexuală
Scandal de hărțuire sexuală la o companie de stat. AMEPIP anunță că a...
george simion in curtea parlamentului
Cât de aproape este AUR de rezultatul AfD din Germania. Emil...
omar hayssam captura
Ce urmează să se întâmple cu Omar Hayssam. Detalii despre internarea...
Ultimele știri
Primul avion Boeing 738 Max 8 a intrat în flota TAROM și a primit numele „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura
Reality-show-ul foarte popular din China, unde marele premiu este un loc de muncă. Concurenții au absolvit facultăți de prestigiu
Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20 din Miami: „Trebuie să discutăm și să luăm decizii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Val de reacții pe pagina Soranei Cîrstea, ca urmare a deciziei pe care fanii pur și simplu nu o înțeleg
Pro FM
“Chiar e cea mai frumoasă”. Ioana Ignat, apariție senzuală înainte de a urca pe scenă, în rochie mini din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
VIDEO | Penelope Cruz, în lacrimi la Veneția. Ovații de 15 minute pentru „Bunker”, filmul în care joacă...
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
Digi FM
Vremea se schimbă radical. Ploi torențiale și vânt în jumătate de țară și răcire accentuată în Capitală până...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță