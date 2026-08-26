Preşedintele Iranului se va întâlni cu Vladimir Putin săptămâna viitoare. Vor semna un memorandum de 25 de miliarde de dolari

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi preşedintele rus Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Kârgâzstan, după ce cele două ţări au semnat un acord în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea unor noi centrale nucleare, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Mehr.

Cei doi lideri vor avea o întâlnire în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) care este găzduit de Bişkek, potrivit ambasadorului Iranului în Rusia, Kazem Jalali, relatează CNN, citat de News.ro.

Jalali a declarat că cele două ţări au convenit asupra unui „memorandum de înţelegere în valoare de 25 de miliarde de dolari” pentru construirea de noi centrale nucleare, iar terenul pentru o nouă instalaţie nucleară în apropierea Golfului Persic a fost deja desemnat.

Proiectul nu are legătură cu memorandumul de înţelegere semnat în iunie între Iran şi SUA.

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai este un organism cu 10 membri din Europa şi Asia, în cadrul căruia ţările discută despre stabilitatea regională, comerţ şi ameninţări, potrivit site-ului web al organizaţiei.

Printre membrii săi se numără: China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Belarus şi Iran.

Anunţul vine în contextul unei vizite misterioase la Moscova a şefului CIA, John Ratcliffe, unii experţi considerând că este posibil ca discuţiile sale să fi vizat subiectul Iran.

Editor : M.B.