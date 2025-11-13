Președintele Karol Nawrocki ia măsuri pentru interzicerea Partidului Comunist Polonez

Președintele Karol Nawrocki a depus o moțiune la Tribunalul Constituțional al Poloniei pentru interzicerea Partidului Comunist Polonez (KPP). Moțiunea susține că KPP, care a fost înregistrat oficial ca partid politic în 2002, încalcă Constituția Poloniei prin promovarea elementelor sistemului comunist care a condus țara între 1945 și 1989, relatează TVPWorld.

Atât obiectivele, cât și activitățile KPP, se arată în moțiune, includ „metode și practici totalitare ale comunismului” și „presupun utilizarea violenței pentru a obține puterea și influența asupra politicii de stat”.

În 2020, ministrul Justiției de atunci, Zbigniew Ziobro, a depus o moțiune similară la Tribunalul Constituțional, dar ședința din octombrie anul acesta a fost amânată pe termen nelimitat din cauza neprezentării lui Ziobro.

Acesta se află în prezent în Ungaria și este căutat de procurorii polonezi pentru 26 de acuzații, printre care și conducerea unei grupări criminale organizate.

Ca răspuns la moțiunea lui Ziobro, KPP a susținut că acuzațiile împotriva partidului erau nedrepte.

„Întreaga argumentație se referă doar la considerente istorice și încearcă să învinovățească actualul KPP pentru toate greșelile sistemului anterior, care nu era comunism, ci o încercare de a introduce socialismul, a cărui latură pozitivă era reprezentată de reformele sociale.”

Conform Legii privind partidele politice, dacă Tribunalul Constituțional constată că obiectivele sau activitățile unui partid politic sunt incompatibile cu Constituția, instanța va emite imediat o decizie de radiere a partidului politic din registru.

