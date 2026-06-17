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Preşedintele libanez, despre acordul SUA-Iran: Nimeni nu negociază în locul nostru. Nu vom tolera nicio ingerință

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Joseph Aoun
Joseph Aoun, președintele Libanului. Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele libanez Joseph Aoun a afirmat miercuri că „procesul negocierilor” cu Israelul este „independent” de acordul anunţat între Washington şi Teheran pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu şi care urmează să fie semnat vineri în Elveţia, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Libanul poartă negocieri directe cu Israelul din aprilie sub auspiciile Washingtonului, negocieri respinse de gruparea şiită pro-iraniană Hezbollah, şi repetă că vrea să le disocieze.

Anunţul făcut de Iran şi Pakistan, ţară mediatoare, privind faptul că acordul dintre Washington şi Teheran pentru a pune capăt războiului din regiune include frontul libanez a schimbat situaţia.

„Asigurările pe care le-am primit şi pe ce insistăm este că procesul negocierilor este independent, chiar dacă, cu siguranţă, susţinem încetarea focului şi orice ţară care ne vine în ajutor, inclusiv Iranul”, a declarat preşedintele libanez într-un comunicat.

Totuşi, el a adăugat că ţara sa nu va tolera nicio „ingerinţă” în afacerile sale interne.

„Statul libanez este stăpân pe deciziile sale şi conduce pentru prima dată negocierile, fără ca nimeni să negocieze în locul său”, a subliniat Joseph Aoun.

O a cincea rundă de negocieri este prevăzută să aibă loc pe 22 iunie la Washington între Israel şi Liban, ţări vecine care nu întreţin relaţii diplomatice.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, care va ţine un discurs televizat miercuri, a mulţumit marţi Iranului pentru că a permis să se pună capăt „agresiunii israeliano-americane” în Liban. Iar mişcarea şiită a cerut oficialilor libanezi să se retragă din negocieri.

De la anunţul acordului dintre Washington şi Teheran, Hezbollah şi-a redus frecvenţa atacurilor asupra armatei israeliene.

Loviturile israeliene au scăzut şi ele ca număr, dar au făcut totuşi cinci morţi începând de luni, potrivit autorităţilor libaneze.

Libanul a fost antrenat în conflict după ce Hezbollah a tras pe 2 martie rachete asupra Israelului, care a ripostat prin bombardamente aeriene care au provocat peste 3.800 de morţi şi o ofensivă terestră în sudul ţării, unde trupele israeliene ocupă o parte din teritoriu.

Editor : C.L.B.

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