Live TV

Președintele Lituaniei avertizează că NATO s-ar putea diviza din cauza cheltuielilor pentru apărare: „Nu este deloc benefic”

Data publicării:
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a avertizat vineri că NATO riscă să se divizeze dacă unele state membre nu vor respecta obiectivul alianței de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare, relatează Politico.

„Ar fi extrem de controversat sau contradictoriu dacă unele țări ar încerca să facă mai mult și ar atinge acest obiectiv în anii următori, în timp ce alte țări ar oscila, să zicem, la nivelul de 2% sau 2,5%”, a declarat Nauseda reporterilor la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologii săi din Letonia și Estonia, precum și cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Va diviza, în mod natural, alianța în două sau trei părți, iar acest lucru nu este deloc benefic pentru spiritul de apărare colectivă din cadrul alianței și pentru solidaritatea noastră”, a adăugat Nauseda.

Aliații NATO, cu excepția Spaniei, au convenit, în cadrul summitului de anul trecut de la Haga, să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Cu toate acestea, având în vedere că majoritatea țărilor europene cheltuiesc în prezent mult sub acest nivel și se confruntă cu constrângeri fiscale, rămâne neclar câte dintre ele vor atinge acest obiectiv.

Țările baltice — Letonia, Lituania și Estonia — se numără printre statele europene cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare în raport cu producția economică. Liderii acestora s-au întâlnit cu Merz la Berlin pentru a-și coordona pozițiile în perspectiva summitului NATO de săptămâna viitoare de la Ankara.

Una dintre prioritățile cheie ale liderilor europeni la acest summit va fi aceea de a-l convinge pe președintele SUA, Donald Trump, că depun eforturi suficiente pentru a crește cheltuielile în domeniul apărării, pe fondul îngrijorărilor că liderul american ar putea slăbi angajamentul SUA față de alianță sau ar putea sancționa țările care nu își îndeplinesc obligațiile.

„Statele Unite cheltuiesc, de departe, mai mulți bani pentru NATO decât orice altă țară, pentru a le proteja, fără a obține niciun beneficiu din asta”, a declarat liderul de la Casa Albă joi, într-o postare pe Truth Social. El a menționat apoi câteva țări europene, printre care Germania, calificând cheltuielile acestora pentru apărare drept „ridicole!”.

Întrebat vineri despre această postare, Merz a declarat că Germania face progrese semnificative în vederea îndeplinirii obiectivului NATO privind cheltuielile, pe care Berlinul s-a angajat să îl atingă până în 2029.

„Germania își dublează bugetul pentru apărare în decurs de patru ani”, a declarat Merz. „Acesta este cel mai mare efort pe care l-am depus vreodată pentru a ne consolida capacitățile de apărare. În această privință, nu avem nimic de ascuns nimănui”.

Citește și:

Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri care să atenueze impactul reducerii forțelor din Europa

NATO va reafirma la Ankara angajamentul față de Articolul 5. Mesaj clar pentru Rusia și Iran

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
soldat rus militar rus rusia
3
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
marcel ciolacu la o sedinta
4
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
O țară UE manifestă rezerve faţă de noi angajamente financiare pentru Ucraina „Toată lumea trebuie să ţină cont de acest lucru”
militar NATO cu o mitralieră și steagul NATO în fundal
NATO va reafirma la Ankara angajamentul față de Articolul 5. Mesaj clar pentru Rusia și Iran
drapelul nato langa steaguri nationale
Franţa crede că summitul NATO de la Ankara poate contribui la „rearmonizarea” relaţiilor dintre Europa şi SUA. Pe ce se bazează Parisul
militari ucraineni
Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de 140 de miliarde de euro
DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Cum încearcă „consilierul matrimonial” să salveze relația dintre Trump și aliații europeni, înainte de summitul din Turcia
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu...
terminal petrolier in flacari
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier din portul Sankt...
ricaraducanuactor12345
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
Vladimir Putin și Donald Trump
Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Americii. Ce i-a amintit liderul...
Ultimele știri
Un șofer din Vâlcea a intrat pe contrasens și a provocat un accident. Patru persoane, dintre care doi minori, au fost răniți
Radu Marinescu: Foştii parteneri de coaliţie caută doar să menţină starea de interimat. „Fiecare zi fără guvern deplin e o zi pierdută”
Un oficial ucrainean susține că serviciile de informații ruse pregătesc o campanie de dezinformare. Care ar fi scopul operațiunii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Fanatik.ro
Aproape 1000 de invitați sunt așteptați la petrecere, dar ei sunt deja căsătoriți. Sportivul a făcut pasul în...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Imaginea s-a viralizat...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Nuntă de vis la Saint-Tropez: fiul Pamelei Anderson s-a căsătorit! Reacția emoționantă a actriței și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, transportat de urgență la spital: lovituri la cap, umărul dislocat și două coaste rupte!
Pro FM
Anca Țurcașiu, din nou elevă la 56 de ani. Ce a convins-o să se întoarcă la studii: „Vârsta nu este o limită”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Jurist despre CASS la pensie. Trebuie restituită. „E dublă impunere”. De ce pensia nu trebuie impozitată?
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Danny Glover, despre viața cu Alzheimer: "Încă nu accept în totalitate ce mi se întâmplă". Cine a observat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...