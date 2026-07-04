Președintele Lituaniei avertizează că NATO s-ar putea diviza din cauza cheltuielilor pentru apărare: „Nu este deloc benefic”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a avertizat vineri că NATO riscă să se divizeze dacă unele state membre nu vor respecta obiectivul alianței de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare, relatează Politico.

„Ar fi extrem de controversat sau contradictoriu dacă unele țări ar încerca să facă mai mult și ar atinge acest obiectiv în anii următori, în timp ce alte țări ar oscila, să zicem, la nivelul de 2% sau 2,5%”, a declarat Nauseda reporterilor la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologii săi din Letonia și Estonia, precum și cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Va diviza, în mod natural, alianța în două sau trei părți, iar acest lucru nu este deloc benefic pentru spiritul de apărare colectivă din cadrul alianței și pentru solidaritatea noastră”, a adăugat Nauseda.

Aliații NATO, cu excepția Spaniei, au convenit, în cadrul summitului de anul trecut de la Haga, să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Cu toate acestea, având în vedere că majoritatea țărilor europene cheltuiesc în prezent mult sub acest nivel și se confruntă cu constrângeri fiscale, rămâne neclar câte dintre ele vor atinge acest obiectiv.

Țările baltice — Letonia, Lituania și Estonia — se numără printre statele europene cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare în raport cu producția economică. Liderii acestora s-au întâlnit cu Merz la Berlin pentru a-și coordona pozițiile în perspectiva summitului NATO de săptămâna viitoare de la Ankara.

Una dintre prioritățile cheie ale liderilor europeni la acest summit va fi aceea de a-l convinge pe președintele SUA, Donald Trump, că depun eforturi suficiente pentru a crește cheltuielile în domeniul apărării, pe fondul îngrijorărilor că liderul american ar putea slăbi angajamentul SUA față de alianță sau ar putea sancționa țările care nu își îndeplinesc obligațiile.

„Statele Unite cheltuiesc, de departe, mai mulți bani pentru NATO decât orice altă țară, pentru a le proteja, fără a obține niciun beneficiu din asta”, a declarat liderul de la Casa Albă joi, într-o postare pe Truth Social. El a menționat apoi câteva țări europene, printre care Germania, calificând cheltuielile acestora pentru apărare drept „ridicole!”.

Întrebat vineri despre această postare, Merz a declarat că Germania face progrese semnificative în vederea îndeplinirii obiectivului NATO privind cheltuielile, pe care Berlinul s-a angajat să îl atingă până în 2029.

„Germania își dublează bugetul pentru apărare în decurs de patru ani”, a declarat Merz. „Acesta este cel mai mare efort pe care l-am depus vreodată pentru a ne consolida capacitățile de apărare. În această privință, nu avem nimic de ascuns nimănui”.

Citește și:

Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri care să atenueze impactul reducerii forțelor din Europa

NATO va reafirma la Ankara angajamentul față de Articolul 5. Mesaj clar pentru Rusia și Iran

Editor : A.M.G.