Preşedintele Miguel Diaz-Canel: Statele Unite au în vedere trei scenarii împotriva Cubei

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat într-un interviu publicat luni că Statele Unite au în vedere trei scenarii împotriva Cubei: provocarea unei explozii sociale prin presiune economică, preluarea controlului asupra economiei sau recurgerea la agresiune militară.

„Unul dintre scenarii implică provocarea unei explozii sociale prin asfixiere economică, iar această explozie socială ar oferi apoi posiblitatea (Statelor Unite), sub pretextul ajutorului umanitar, de a interveni în ţară”, a explicat şeful statului cubanez într-un interviu acordat publicaţiei online spaniole eldiario.es, publicat luni pe site-ul preşedinţiei cubaneze, relatează marţi AFP, potrivit Agerpres.

Relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite s-au deteriorat brusc din ianuarie, în urma impunerii de către Washington a unei blocade petroliere împotriva insulei şi a mai multor runde de sancţiuni care vizau entităţi şi lideri cubanezi, precum şi a inculpării de către justiţia americană a fostului preşedinte Raul Castro într-un caz care datează din 1996.

Administraţia Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, reprezintă o „ameninţare extraordinară” la adresa securităţii naţionale a SUA. În pofida acestor tensiuni, cele două guverne afirmă că menţin contacte diplomatice.

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Preşedintele cubanez a subliniat necesitatea ca ţara sa să se pregătească pentru a se apăra

Miguel Diaz-Canel a evocat un al doilea scenariu bazat pe „un dialog coercitiv, însoţit de presiune maximă” asupra economiei insulei. În opinia sa, această strategie ar viza „preluarea controlului asupra economiei cubaneze” pentru a produce în cele din urmă „o schimbare a sistemului politic”.

Menţionarea unui astfel de scenariu vine într-un moment în care mai multe companii străine, inclusiv grupuri hoteliere internaţionale, au anunţat o retragere parţială sau totală din Cuba de teama sancţiunilor americane.

„Şi un al treilea scenariu este cel al agresiunii militare”, a adăugat preşedintele cubanez.

Miguel Diaz-Canel a afirmat că aceste ipoteze nu au fost inventate de cubanezi, ci se bazează pe declaraţii recurente ale secretarului de stat american Marco Rubio şi ale preşedintelui american Donald Trump.

Confruntat cu aceste perspective, şeful statului cubanez a subliniat necesitatea ca ţara sa să se pregătească pentru a se apăra, pentru a evita orice „surpriză” şi orice „înfrângere”.

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Editor : C.S.