Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat

Mii de persoane îndoliate s-au adunat luni seara pentru un marş al tăcerii în centrul istoric al oraşului Cracovia, în memoria victimelor unui atac armat în masă în care au fost ucise şase persoane, transformând una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Polonia într-un loc de doliu naţional. Preşedintele Karol Nawrocki şi prim-ministrul Donald Tusk, doi rivali politici care s-au confruntat în repetate rânduri pe diverse teme, s-au alăturat adunării, în timp ce Polonia marca a doua şi ultima zi de doliu naţional, relatează TVP World, citată de News.ro.

Relaţiile dintre prim-ministrul Donald Tusk şi preşedintele Karol Nawrocki sunt tensionate, dar se pare că aceştia doresc să dea dovadă de unitate naţională în urma evenimentului care a şocat Polonia şi care a determinat taberele politice rivale să se certe aprig cu privire la motivaţiile ucigaşului.

Ambii politicieni au semnat într-o carte de condoleanţe dedicată memoriei victimelor atacului, înaintea marşului de luni, care a început la ora locală 20:00 (21:00, ora României).

Printre participanţi s-a numărat şi arhiepiscopul mitropolit al Cracoviei, cardinalul Grzegorz Ryś.

Marşul a avut loc în Piaţa Principală din Cracovia, unde, sâmbătă după-amiază, un bărbat înarmat în vârstă de 24 de ani a deschis focul, ucigând şase persoane şi rănind alte 15, printre care doi poliţişti care l-au înfruntat pe atacator. Ulterior, acesta a murit la spital din cauza rănilor.

Cu câteva ore înainte de adunarea de luni seara, Donald Tusk îi îndemnase pe polonezi să se unească. „Să fim cu toţii împreună în Cracovia”, a scris el pe X.

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În timpul marşului, în oraş a fost intensificată prezenţa poliţiei, alături de ofiţeri ai Serviciului de Protecţie al Statului din Polonia.

Autorităţile din Cracovia au organizat Marşul Tăcerii pentru a-i omagia pe cei ucişi şi pentru a-şi exprima solidaritatea cu răniţii şi familiile acestora.

Participanţii au fost invitaţi să se adune la intersecţia dintre Piaţa Principală şi strada Sławkowska, în apropierea locului unde a avut loc atacul armat.

„În aceste momente dificile, să dăm dovadă de solidaritate şi să demonstrăm că Cracovia va fi întotdeauna un oraş mândru, dar şi unul primitor şi deschis”, a scris pe X primarul oraşului Cracovia, Łukasz Gibała, care a participat şi el la marş.

Atacul a lovit în inima oraşului Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia şi fostă capitală regală, a cărui arhitectură medievală şi bogat patrimoniu cultural l-au transformat de mult timp într-una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Europa. Însă sâmbătă, Piaţa Principală a oraşului, de obicei aglomerată de turişti, artişti stradali şi clienţi ai restaurantelor, a devenit scena unui atac sângeros care a lăsat ţara în dificultate, încercând să accepte un act de violenţă rar întâlnit în Polonia.

Cracovia se află în doliu până pe 11 noiembrie.

Motivul atacului, încă neclar

Printre cele şase persoane ucise se numără patru cetăţeni polonezi, un bărbat britanic şi o femeie austriacă.

Atacatorul, identificat ca fiind Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a fost împuşcat de poliţie după ce doi ofiţeri l-au urmărit şi l-au confruntat. El a murit la spital luni dimineaţa, după ce a suferit mai multe operaţii.

Anchetatorii consideră că Oksiński şi-a ucis şi părinţii şi sora la reşedinţa familiei din oraşul Ostrowiec Świętokrzyski, din sud-estul ţării, înainte de a se deplasa la Cracovia. Cadavrele tatălui, mamei şi surorii sale au fost găsite sâmbătă în locuinţa familiei.

Atât autorul atacului, cât şi tatăl său deţineau permise de port-armă, iar în apartamentul familiei şi în maşina agresorului au fost găsite mai multe arme de foc, au declarat procurorii.

Motivul său rămâne neclar, deşi ministrul de interne, Marcin Kierwiński, a declarat sâmbătă că totul indică faptul că atacatorul avea „opinii foarte radicale” şi era „fascinat de ideologiile de extremă dreapta”.

Opoziţia naţionalistă a respins sugestia privind o legătură a extremei drepte cu crimele, liderul partidului „Lege şi Justiţie”, Jarosław Kaczyński, declarând că aceste afirmaţii reprezintă o „minciună flagrantă”.

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Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Parchetului Naţional, Przemysław Nowak, a declarat luni că anchetatorii nu au stabilit încă un motiv şi nici nu au determinat dacă atacatorul a fost inspirat de vreo ideologie anume. El a precizat că în camera acestuia a fost găsit un steag galben cu un şarpe şi inscripţia „Don’t tread on me” („Nu călca pe mine”), cunoscut sub numele de steagul Gadsden.

Steagul Gadsden a fost folosit pentru prima dată în timpul Revoluţiei Americane, în secolul al XVIII-lea. Nowak a precizat că steagul este asociat cu „diverse semnificaţii legate de libertate sau rebeliune”, dar nu este cunoscut pe scară largă ca fiind legat de vreo formă de extremism.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a declarat că pe hainele autorului se aflau numeroase embleme diferite, care au fost deja parţial examinate şi interpretate.

Ministrul Justiţiei, Waldemar Zurek, a declarat că, în ciuda decesului atacatorului, ancheta va continua, cu scopul de a stabili dacă acesta a acţionat singur sau a fost inspirat de vreun grup. „Se colectează probe, dar nu le voi arăta şi nici nu le voi dezvălui. Vă rog să daţi dovadă de reţinere”, a declarat Zurek pentru Radio Zet.

„Kuba mai trăieşte?”

Cei doi poliţişti care l-au înfruntat pe atacator, Artur Morański, în vârstă de 27 de ani, şi Jakub Kulik, în vârstă de 24 de ani, au fost salutaţi ca eroi pentru că au oprit atacul.

Amândoi şi-au recăpătat cunoştinţa duminică, dar rămân internaţi în spital după ce au fost răniţi în schimbul de focuri. Unul se află în stare gravă, în timp ce starea celuilalt este stabilă.

Morański, care a suferit răni prin împuşcare la plămân şi la braţ, a fost supus unei operaţii de 12 ore. La scurt timp după ce şi-a revenit, primele sale cuvinte au fost o întrebare despre partenerul său. „Kuba mai trăieşte?”, a întrebat el, potrivit premierului Tusk.

Incidentul armat a determinat intensificarea măsurilor de securitate în mai multe oraşe poloneze, în timp ce anchetatorii continuă să lucreze pentru a stabili ce l-a determinat pe atacator să comită atacul.

Biroul Central pentru Combaterea Criminalităţii Cibernetice (CBZC) din Polonia a anunţat că a reţinut cinci cetăţeni polonezi şi un ucrainean cu vârste cuprinse între 15 şi 36 de ani, care au postat online conţinut ameninţător sau alarmant în urma atacului. Galecka a precizat că CBZC şi poliţia se află în stare de alertă maximă în privinţa unor potenţiali imitatori.

O naţiune în şoc

Polonia nu a mai trăit niciodată un astfel de atac armat în masă. Imaginile cu sânge şi cadavre împrăştiate în centrul istoric al uneia dintre principalele sale atracţii turistice au şocat o naţiune care s-a considerat mult timp mai sigură decât vecinii săi din Europa de Vest, care au suferit atacuri similare, scrie Reuters.

„În total, patru arme de foc şi câteva sute de cartuşe au fost descoperite în vehicul şi în posesia lui Michal Oksinski”, a spus Nowak. „Am recuperat un număr foarte mare de cartuşe goale. În total, s-au tras cel puţin câteva zeci de focuri - posibil chiar câteva sute”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Guvernul va revizui reglementările privind cerinţele pentru persoanele care deţin permise de port-armă în urma acestei tragedii, a spus Zurek.

Momentul de şoc aminteşte de un alt episod tragic din istoria recentă a Poloniei. În 2010, Polonia s-a unit în doliu după moartea preşedintelui Lech Kaczyński (fratele geamăn al lui Jarosław Kaczyński), care a murit împreună cu alte 95 de persoane, între care numeroşi înalţi demnitari şi comandanţi militari, precum şi cu soţia sa, după ce avionul care îi transporta la o ceremonie de comemorare a masacrului de la Katyń, în apropiere de Smolensk, în Rusia, s-a prăbuşit.

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Editor : Liviu Cojan