Noul președinte desemnat al Parlamentului sloven, Zoran Stevanović, a anunțat că arede gând să organizeze un referendum privind retragerea țării din NATO, transmite presa locală citată de Kyiv Post. Liderul partidului Adevărul a susținut că această inițiativă reprezintă o îndeplinire a promisiunilor făcute cetățenilor în timpul campaniei electorale.

Potrivit BalkanWeb și postului public de televiziune din Slovenia RTVSLO, Stevanović a confirmat acest plan în declarațiile sale recente. „Trebuie să spun că le-am promis cetățenilor un referendum privind ieșirea din NATO și că vom organiza acest referendum”, a afirmat el.

Promovarea unei „politici independente”

Stevanović, liderul Partidului Adevărul, a declarat că Slovenia ar trebui să urmărească o politică externă mai independentă și mai suverană.

„Ljubljana trebuie să redevină centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxellesul”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

În același timp, el a recunoscut că ieșirea din UE probabil nu ar beneficia de sprijinul publicului, menționând că Slovenia are de câștigat semnificativ din calitatea de membru.

Schimbare de politică mai amplă

Stevanović a mai spus că partidul său intenționează să-și respecte promisiunile din campanie, inclusiv susținerea retragerii Sloveniei din Organizația Mondială a Sănătății.

El a adăugat că țara ar trebui să evite implicarea în conflicte militare și diplomatice externe, argumentând că astfel de angajamente nu servesc intereselor Sloveniei.

Vorbind despre primele sale călătorii în străinătate în calitate de președinte al Parlamentului, Stevanović a spus că sunt deja planificate vizite la Skopje și Copenhaga, dar a adăugat că intenționează să viziteze și Moscova în viitorul apropiat.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost ridicat între Occident și Est”, a spus el.

Declarația vine pe fondul criticilor repetate la adresa NATO din partea președintelui Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite s-ar putea retrage din alianță.

Trump a descris recent NATO ca fiind un „tigru de hârtie” și a afirmat că apartenența SUA la alianță este „de necontestat”, în urma dezacordurilor cu aliații privind războiul cu Iranul și eforturile de securizare a rutelor maritime în Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul american de Stat Marco Rubio a declarat, de asemenea, că Washingtonul ar putea „reexamina” relația sa cu NATO, invocând disputele privind împărțirea sarcinilor și accesul la bazele militare.

