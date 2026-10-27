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Preşedintele polonez Karol Nawrocki va fi audiat într-un dosar legat de prostituţie

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Karol Nawrocki profimedia
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
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Preşedintele polonez Karol Nawrocki va fi audiat în procesul pe care l-a intentat împotriva unui portal de ştiri care a scris despre un scandal de prostituţie petrecut în urmă cu 20 de ani, a anunţat marţi poliţia poloneză, relatează AFP.

În mai 2025, în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, portalul Onet.pl a publicat o anchetă explozivă ce arăta că Nawrocki a putut să faciliteze intrarea unor prostituate într-un hotel din staţiunea Sopot (nordul Poloniei), unde el lucra ca agent de securitate în anii 2000.

Karol Nawrocki a respins aceste acuzaţii, pe care le-a calificat drept „o grămadă de minciuni”. Ales preşedinte, el a atacat în justiţie grupul Ringier Axel Springer Polska, proprietarul portalului Onet.pl, cerând publicarea de scuze pentru atingere adusă onoarei şi reputaţiei sale.

Ancheta jurnalistică publicată în plină campanie electorală nu l-a împiedicat pe Nawrocki să îl învingă, pe 1 iunie 2025, pe Rafal Trzaskowski, candidatul Coaliţiei Civice a premierului polonez Donald Tusk, notează AFP, citată de Agerpres.

Procesul a început pe 15 septembrie, cu uşile închise. Marţi, la solicitarea Onet, judecătoarea de caz a autorizat accesul publicului şi al presei, însă a interzis transmiterea şedinţei în direct.

Printre martorii audiaţi de tribunalul din Varşovia se află Natalia Geldon, fostă angajată sezonieră la Grand Hotel din Sopot în 2006 şi 2007, citată anonim în ancheta publicată de Onet. Ea a declarat că l-a văzut pe Karol Nawrocki intrând în hotel cu un bărbat şi o femeie, înainte de a o însoţi pe aceasta din urmă la un etaj, „o situaţie ciudată”, în opinia ei, pentru un agent de securitate.

Tribunalul l-a audiat deja pe autorul anchetei jurnalistice, precum şi pe un fost coleg al lui Karol Nawrocki care lucrase de asemenea la Grand Hotel din Sopot şi a fost citat ca martor al acuzării. Acest coleg a recunoscut că hotelul în cauză era frecventat de prostituate la acea vreme, dar a dat asigurări că nu a avut niciodată cunoştinţă despre o implicare a actualului preşedinte în această activitate.

Tribunalul a amânat dosarul pentru 18 ianuarie 2027, dată la care Nawrocki va fi audiat la distanţă în calitate de parte civilă. 

Editor : Liviu Cojan

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