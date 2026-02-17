Live TV

Președintele polonez nu va participa la lansarea Consiliului pentru Pace al lui Trump

Data publicării:
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki, noul președinte al Poloniei. Foto: Profimedia
Din articol
Varșovia nu se alătură

Președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa joi la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace înființat recent de Donald Trump la Washington și îl va trimite în locul său pe șeful Biroului său pentru Politică Internațională, relatează TVPWorld.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Nawrocki a anunțat marți participarea lui Marcin Przydacz într-o postare pe platforma X.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat marți că orice reprezentant al președintelui va participa doar în calitate de observator.

Varșovia nu se alătură

Polonia a refuzat să se alăture noului organism controversat din cauza rezervelor privind componența și atribuțiile acestuia.

Inițial concepută ca un grup care să supravegheze pacea și dezvoltarea în Gaza, inițiativa Consiliului pentru Pace al lui Trump a fost promovată de atunci ca un posibil succesor al Organizației Națiunilor Unite.

Printre membrii săi se numără Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, o țară cu care Polonia are dispute și tensiuni diplomatice de lungă durată, amintește TVPWorld.

Editor : M.C

