Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a acceptat invitația lui Donald Trump de a participa duminică la un controversat meci de arte marțiale mixte (UFC) care va avea loc pe peluza Casei Albe. Un consilier de rang înalt al lui Nawrocki a declarat că vizita va fi folosită și pentru a discuta despre relațiile bilaterale și problemele de securitate, scrie TVPWorld.

Într-o postare pe platforma X miercuri, Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională al lui Nawrocki, a lăudat „relațiile vechi dintre cele două țări, bazate pe istorie și valori comune, precum și pe un parteneriat strategic” și a spus că președintele polonez a fost invitat personal de șeful statului american.

Evenimentul a făcut obiectul unui proces pe fondul acuzațiilor că, deși este finanțat din fonduri publice ca parte a sărbătorilor care marchează 250 de ani de independență, lupta are loc de ziua de naștere a lui Trump, care împlinește 80 de ani, dată care coincide și cu Ziua Drapelului în SUA.

Criticii au susținut că suma de 60 de milioane de dolari cheltuită de UFC și afiliații săi pentru a transforma peluza sudică a Casei Albe într-o arenă de luptă uriașă a fost folosită pentru a deturna teren public în scopul obținerii de profit financiar de către UFC și pentru a organiza o petrecere privată pentru Trump.

„UFC Freedom 250”

Ca parte a pregătirilor pentru „UFC Freedom 250”, a fost construită o arenă temporară cu o capacitate de până la 5.000 de spectatori, în timp ce alți 100.000 de câștigători ai biletelor de loterie vor urmări acțiunea pe ecrane uriașe în parcul Ellipse din apropiere.

Atracția principală este lupta dintre campionul georgiano-spaniol în vigoare la categoria ușoară a UFC, Ilia Topuria, și campionul interimar la categoria ușoară, Justin Gaethje din SUA, care vor intra amândoi în cușca de luptă direct din Biroul Oval.

Locul temporar de desfășurare a luptei va include, de asemenea, un baldachin pentru iluminat și camere de filmat de aproape 30 de metri înălțime și 600 de tone, cunoscut sub numele de „Claw”.

Editor : M.C