Președintele Poloniei a anunțat unde va avea loc următorul Summit B9: „Am hotărât fără nicio obiecție”

Următorul Summit B9, de anul viitor, va avea loc în Varșovia, după cum a anunțat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul declarațiilor comune susținute miercuri la finalul reuniunii de la București. Președintele polonez a mai subliniat că își dorește ca reprezentanții țărilor nordice să participe și anul viitor.

„Sunt bucuros să spun că am hotărât fără nicio obiecție să ținem următorul Summit B9 în Varșovia, Polonia. Sper să fim 14, inclusiv statele nordice”, a declarat Karol Nawrocki, în timpul declarațiilor comune susținute la Palatul Cotroceni, la finalul Summitului B9 organizat în acest an în București.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, după Summitul B9: Rusia e o amenințare pentru NATO. E nevoie de ajutorul SUA pentru Ucraina

În timpul discursului susținut de președintele polonez, acesta a făcut apel la solidaritatea comunității transatlantice în fața amenințărilor Federației Ruse.

„Rusia continuă să aibă capacitatea de a construi și a-și dezvolta armamentul pe mai departe, suntem conștienți de lucrul acesta. Observăm o lărgire a infrastructurii militare pe Flancul Estic al NATO. Formatul B9 nu este numai un tratat, este o îndatorire a tuturor țărilor, o temelie în jurul căreia să purtăm discuții”, a mai punctat Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki a mai subliniat că „țările din regiunea noastră pot vorbi cu o singură voce” în ceea ce privește securitatea.

„Flancul Estic nu este numai periferia NATO, ci un centru strategic de răspundere”, a fost ideea pe care președintele Poloniei a reluat-o și în cadrul declarațiilor comune.

CITEȘTE ȘI: Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”. Declarația adoptată de către liderii participanți

Editor : M.G.