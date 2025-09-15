Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul țării, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian

Președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea în Polonia a forțelor NATO, ca parte a răspunsului Alianței la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării, miercurea trecută, relatează notesfrompoland.com.

Într-o scurtă declarație emisă duminică, Biroul Național de Securitate (BBN) al lui Nawrocki a anunțat că președintele „a semnat o rezoluție prin care acordă consimțământul pentru prezența pe teritoriul Poloniei a unei componente a forțelor străine din NATO, ca întărire a Poloniei, în cadrul operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică)” .

Eastern Sentry este numele dat unei operațiuni NATO, anunțată vineri, care vizează consolidarea flancului estic al Alianței – și în special a apărării sale aeriene – în urma incursiunilor dronelor.

Declarația BBN nu a oferit detalii suplimentare cu privire la desfășurarea forțelor străine în Polonia, menționând că „rezoluția președintelui este clasificată”.

La anunțarea operațiunii Eastern Sentry vineri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Alianței în Europa, Alexus Grynkewich, au menționat că Franța va furniza trei avioane de vânătoare Rafale, Germania patru avioane Eurofighter, iar Danemarca două avioane F-16 și o fregată de luptă antiaeriană.

„Aceste forțe și altele vor întări forțele aliate existente și vor consolida capacitatea de descurajare și postura defensivă a NATO acolo unde și când va fi necesar”, a declarat NATO.

Olanda a anunțat, de asemenea, că va accelera desfășurarea anunțată anterior a sistemelor de apărare aeriană Patriot în Polonia, în timp ce Republica Cehă a trimis o unitate de elicoptere.

Editor : Marina Constantinoiu