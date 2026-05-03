Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, face un prim pas pentru o nouă Constituţie

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a numit duminică un consiliu însărcinat cu rescrierea Constituţiei ţării. Printre membrii anunţaţi pentru acest consiliu se numără mai multe personalităţi asociate partidului Lege şi Justiţie (PiS). Deşi toate grupurile parlamentare sunt invitate să participe, nu este clar dacă acestea vor accepta invitaţia, relatează Politico.

Nawrocki şi-a anunţat vineri intenţia de revizuire a constituţiei, atrăgând critici din partea prim-ministrului Donald Tusk pe reţelele sociale.

Înainte de a se apuca de elaborarea unei noi constituţii, „sugerez să începeţi prin a o respecta pe cea actuală”, a scris Tusk ca răspuns la anunţul de vineri.

Preşedintele Poloniei are dreptul de a propune modificări ale Constituţiei, dar acestea trebuie aprobate de două treimi din deputaţii din Camera inferioară a Parlamentului şi de o majoritate absolută în Senat. Ambele camere sunt controlate de coaliţia liberală de la guvernare, care se opune lui Nawrocki, potrivit News.ro.

Partidul de opoziţie de dreapta PiS, care îl susţine pe Nawrocki, nu deţine majoritatea în parlament, astfel încât nu există nicio şansă ca vreuna dintre amendamentele lui Nawrocki să fie adoptată.

Nawrocki este angajat într-o bătălie politică cu Tusk, care este pro-UE, iar preşedintele a căutat să-şi extindă puterile, care sunt în prezent limitate.

Numirea duminică a persoanelor în funcţii-cheie din cadrul consiliului a avut un caracter simbolic, întrucât 3 mai este Ziua Constituţiei în Polonia.

Într-o postare pe reţelele de socializare cu ocazia acestei zile, Tusk a scris: „Numai acele naţiuni care îşi respectă constituţiile au şanse de victorie.”

Consiliul pentru Noua Constituţie are la dispoziţie până la sfârşitul mandatului actual al lui Nawrocki, care se încheie în 2030, pentru a elabora un proiect alternativ de constituţie.

