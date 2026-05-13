Președintele Poloniei, mesaj la Summitul B9 de la București: „NATO este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru”

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images
„Un centru de gravitație al NATO”

Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a pledat miercuri, în cadrul Summitului B9, pentru o prezență aliată puternică în Europa, dar și pentru investiții „credibile” în domeniul apărării.

El a salutat prezența statelor nordice la summit, menționând că angajamentul acestora întărește „fundamental” arhitectura Europei de Nord și de Est.

„Împreună, construim o zonă continuă de securitate de la Arctica și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră. Și este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO, o prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și a altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre”, a spus președintele polonez.

Karol Nawrocki a precizat că summitul NATO, care va avea loc la Ankara peste aproximativ două luni, trebuie să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea Alianței.

„Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă necesită însă și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una dintre cele mai mari contribuții din toată Alianța.

Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO, pentru a demonstra că Alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesare pentru a descuraja agresiunea, în orice direcție, a teritoriilor noastre”, a declarat el.

Președintele polonez a subliniat importanța sprijinului strategic politic pentru Ucraina. Totodată, a atras atenția asupra faptului că Belarus „continuă să sprijine efortul de război al Rusiei” și permite lansarea unor măsuri ostile de pe teritoriul său împotriva Ucrainei.

Vocea Formatului B9 trebuie să rămână „puternică” în cadrul Alianței, a mai spus el.

„Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianței. Să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații. Va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre. Polonia rămâne angajată în toate aceste patru direcții”, a afirmat el.

Karol Nawrocki a subliniat că războiul inițiat de Rusia nu este unul izolat, ci reprezintă o amenințare la adresa ordinii nord-atlantice.

„Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici. Este un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult în nordul continentului este necesară unitatea țărilor noastre”, a evidențiat el.

