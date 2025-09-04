Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată”

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că a fost invitat de omologul său american Donald Trump să participe la summitul G20 de la Miami de anul viitor. Șeful statului polonez, un vechi admirator al mișcării MAGA a lui Trump, s-a întâlnit cu liderul american la Casa Albă, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate în calitate de președinte, scrie TVPWorld.

Preşedintele Donald Trump l-a primit miercuri cu deosebite onoruri pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa, pe care l-a susţinut în campania electorală şi căruia i-a promis că îi va proteja ţara.

Într-o conferință de presă după discuțiile cu liderul de la Casa Albă, Nawrocki a declarat jurnaliștilor că a primit o invitație la summitul G20 din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, care vor deține atunci președinția rotativă a grupului de elită al economiilor dezvoltate.

La începutul acestei săptămâni, Radosław Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, a declarat că are în vedere aderarea la G20, având în vedere noile date economice care arată că PIB-ul țării depășește acum o mie de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, invitația lui Trump nu înseamnă că Polonia este pe cale să adere la clubul G20, ceea ce este un proces mai complicat. Spania, de exemplu, este invitată în mod regulat să participe la summituri, deși nu este membră. Multe alte națiuni au participat, de asemenea, în calitate de invitați.

Nawrocki laudă garanțiile de securitate

Nawrocki a lăudat, de asemenea, garanțiile de securitate oferite Poloniei de Trump miercuri, ca un semn al „marelui succes” al vizitei sale la Washington.

Acordurile de apărare au fost prioritare pe agenda discuțiilor, iar așteptările la Varșovia erau mari. Ministrul Apărării a declarat înainte de călătoria lui Nawrocki că vizita va fi considerată un succes dacă Trump se va angaja să mențină prezența militară a țării sale în Polonia.

Președintele SUA și-a asumat acest angajament în cadrul sesiunii foto dinaintea întâlnirii, afirmând că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze” și că ar putea chiar să-și mărească numărul de soldați.

Refuzând să ofere detalii despre discuțiile purtate în spatele ușilor închise, Nawrocki a confirmat jurnaliștilor după întâlnire că cei doi lideri au discutat despre consolidarea prezenței militare a SUA și că a fost o „discuție foarte pozitivă din punctul de vedere al Poloniei”.

El a adăugat că este convins că Polonia va reuși să obțină o creștere a numărului de trupe americane, dar a avertizat că procesul se află într-un stadiu incipient.

„Nu avem încredere în Putin”. Ucraina trebuie sprijinită

În ceea ce privește problema Ucrainei, Nawrocki a declarat că a afirmat clar că „nu avem încredere în Putin” și că poziția fără echivoc a Poloniei și a Europei – în ciuda diferențelor din cadrul UE și din Polonia – este că trebuie aplicate sancțiuni Rusiei și că Ucraina trebuie sprijinită.

Președintele polonez a declarat că discuția a inclus și relațiile economice și comerciale bilaterale și a atins subiectul contractelor de achiziții militare, despre care a spus că merg foarte bine. În acest context, el a declarat că primele avioane F-35 cumpărate din SUA vor sosi în Polonia în ianuarie.

Nawrocki l-a invitat pe Trump în Polonia

Nawrocki a adăugat că l-a invitat pe Trump în Polonia, spunând că nu a fost stabilită o dată, dar că vizita ar putea avea loc anul viitor.

Conservatorul Nawrocki a criticat dur rivalii săi politici interni, în contextul unei dispute în curs privind presupusa lipsă de sprijin pentru vizita sa la Washington din partea oficialilor coaliției de centru aflate la guvernare în Polonia, condusă de premierul Donald Tusk.

Președintele a acuzat Guvernul polonez că nu a reușit să mențină relații bune cu SUA timp de doi ani și și-a exprimat satisfacția că a avut ocazia să îndeplinească această funcție în calitate de președinte. Oficialii guvernamentali au negat că ar fi subminat vizita prezidențială.

