Live TV

Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată”

Data publicării:
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Președintele polonez, Karol Nawrocki, în Biroul Oval, pentru discuții cu Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Nawrocki laudă garanțiile de securitate „Nu avem încredere în Putin”. Ucraina trebuie sprijinită Nawrocki l-a invitat pe Trump în Polonia

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că a fost invitat de omologul său american Donald Trump să participe la summitul G20 de la Miami de anul viitor. Șeful statului polonez, un vechi admirator al mișcării MAGA a lui Trump, s-a întâlnit cu liderul american la Casa Albă, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate în calitate de președinte, scrie TVPWorld.

Preşedintele Donald Trump l-a primit miercuri cu deosebite onoruri pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa, pe care l-a susţinut în campania electorală şi căruia i-a promis că îi va proteja ţara.

Într-o conferință de presă după discuțiile cu liderul de la Casa Albă, Nawrocki a declarat jurnaliștilor că a primit o invitație la summitul G20 din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, care vor deține atunci președinția rotativă a grupului de elită al economiilor dezvoltate.

La începutul acestei săptămâni, Radosław Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, a declarat că are în vedere aderarea la G20, având în vedere noile date economice care arată că PIB-ul țării depășește acum o mie de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, invitația lui Trump nu înseamnă că Polonia este pe cale să adere la clubul G20, ceea ce este un proces mai complicat. Spania, de exemplu, este invitată în mod regulat să participe la summituri, deși nu este membră. Multe alte națiuni au participat, de asemenea, în calitate de invitați.

Nawrocki laudă garanțiile de securitate

Nawrocki a lăudat, de asemenea, garanțiile de securitate oferite Poloniei de Trump miercuri, ca un semn al „marelui succes” al vizitei sale la Washington.

Acordurile de apărare au fost prioritare pe agenda discuțiilor, iar așteptările la Varșovia erau mari. Ministrul Apărării a declarat înainte de călătoria lui Nawrocki că vizita va fi considerată un succes dacă Trump se va angaja să mențină prezența militară a țării sale în Polonia.

Președintele SUA și-a asumat acest angajament în cadrul sesiunii foto dinaintea întâlnirii, afirmând că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze” și că ar putea chiar să-și mărească numărul de soldați.

Refuzând să ofere detalii despre discuțiile purtate în spatele ușilor închise, Nawrocki a confirmat jurnaliștilor după întâlnire că cei doi lideri au discutat despre consolidarea prezenței militare a SUA și că a fost o „discuție foarte pozitivă din punctul de vedere al Poloniei”.

El a adăugat că este convins că Polonia va reuși să obțină o creștere a numărului de trupe americane, dar a avertizat că procesul se află într-un stadiu incipient.

„Nu avem încredere în Putin”. Ucraina trebuie sprijinită

În ceea ce privește problema Ucrainei, Nawrocki a declarat că a afirmat clar că „nu avem încredere în Putin” și că poziția fără echivoc a Poloniei și a Europei – în ciuda diferențelor din cadrul UE și din Polonia – este că trebuie aplicate sancțiuni Rusiei și că Ucraina trebuie sprijinită.

Președintele polonez a declarat că discuția a inclus și relațiile economice și comerciale bilaterale și a atins subiectul contractelor de achiziții militare, despre care a spus că merg foarte bine. În acest context, el a declarat că primele avioane F-35 cumpărate din SUA vor sosi în Polonia în ianuarie.

Nawrocki l-a invitat pe Trump în Polonia

Nawrocki a adăugat că l-a invitat pe Trump în Polonia, spunând că nu a fost stabilită o dată, dar că vizita ar putea avea loc anul viitor.

Conservatorul Nawrocki a criticat dur rivalii săi politici interni, în contextul unei dispute în curs privind presupusa lipsă de sprijin pentru vizita sa la Washington din partea oficialilor coaliției de centru aflate la guvernare în Polonia, condusă de premierul Donald Tusk.

Președintele a acuzat Guvernul polonez că nu a reușit să mențină relații bune cu SUA timp de doi ani și și-a exprimat satisfacția că a avut ocazia să îndeplinească această funcție în calitate de președinte. Oficialii guvernamentali au negat că ar fi subminat vizita prezidențială.

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
2
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Digi Sport
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului...
Emmanuel Macron (président de la République Française), reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée, à la veille de la réunion de la coalition des volontaires
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de...
Ray Dalio / Donald Trump
America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii...
zelesnki
Volodimir Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este...
Ultimele știri
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații
LOTO – Joi, 4 septembrie 2025. Peste 5,98 milioane de euro se pot câștiga la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 5,25 milioane de euro
Apartamente mai scumpe în august: Cât au crescut prețurile locuințelor din marile orașe ale României
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
turist in cort pe malul marii
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor
donald trump in biroul oval
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin: „De unde ştii asta?”
profimedia-1033879792
Volodimir Zelenski a ajuns la Paris, unde va discuta cu liderii UE din „Coaliţia Voinţei”. Participanții îl vor suna și pe Donald Trump
Trump greets President Karol Nawrocki of Poland on the South Portico of the White House, Washington, United States - 03 Sep 2025
Trupele americane rămân în Polonia, dă asigurări Donald Trump
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Acordul comercial SUA - UE, în pericol de anulare. Anunțul lui Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii?
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...