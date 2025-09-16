Live TV

Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”

Poland marks 86 years since WWII outbreak
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat el.

Karol Nawrocki a afirmat, într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni, că se aşteaptă ca „astfel de atacuri pe teritoriul NATO” să nu se mai întâmple şi ca Alianţa să fie şi mai bine pregătită.

Săptămâna trecută, cel puţin 19 drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez, fiind pentru prima dată când forţele poloneze şi cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale dronelor au fost găsite la sute de kilometri de graniţa de est a Poloniei.

Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost „controlat direct de la Moscova” şi este o demonstraţie a capacităţilor preşedintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, dar preşedintele Nawrocki şi-a exprimat mulţumirea că niciun militar sau civil polonez nu a fost ucis.

Nawrocki şi-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de preşedintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc, avertizând că o continuare a achiziţionării de petrol rusesc va încuraja Moscova şi ar risca să conducă la noi agresiuni. Apelul lui Trump vizează, printre altele, Ungaria şi Slovacia, precum şi Franţa, care importă petrol rusesc din India.

Numai sancţiunile împotriva Moscovei şi Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul şi pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Nawrocki, adăugând că „Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi”.

Citește și: Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu”

