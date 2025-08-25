Președintele Poloniei vrea să limiteze ajutoarele sociale acordate refugiaților ucraineni

Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocaţiile pentru copii şi la asistenţa medicală, precum şi o iniţiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naţionalist ucrainean din al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei în actualul război cu Rusia, dar unii polonezi consideră că țara lor a primit prea mulţi refugiaţi ucraineni, în timp ce tensiunile dintre Varşovia şi Kiev legate de masacrele din regiunea Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu au fost încă depăşite. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia.

Preşedintele Karol Nawrocki, un naţionalist conservator inspirat de preşedintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an că va pune „polonezii pe primul loc” şi va limita drepturile străinilor în Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.

Refugiaţii ucraineni au în prezent dreptul să primească o alocaţie familială lunară de 800 de zloţi (219 dolari) pentru fiecare copil, alocaţie condiţionată de frecventarea de către copii a unei şcoli poloneze. Alte ţări ale UE, cum ar fi Germania, au propus de asemenea recent diminuarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni.

În Polonia, preşedintele poate propune proiecte de lege şi poate respinge prin veto legi propuse de guvern. Guvernul de la Varşovia, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un liberal eurofil care este un adversar înverşunat al preşedintelui Nawrocki şi al conservatorilor care-l susţin pe acesta, poate la rândul său să blocheze propunerile preşedintelui, creând astfel o situaţie de impas.

Preşedintele Nawrocki a propus luni şi înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naţionalist ucrainean care a luptat împreună cu armata sa insurgentă atât împotriva forţelor naziste, cât şi împotriva celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Cred că acest proiect de lege ar trebui să abordeze în mod clar simbolul Bandera şi să echivaleze simbolul Bandera în codul penal cu simbolurile care corespund naţional-socialismului german, cunoscut în mod obişnuit sub numele de nazism, şi comunismului sovietic”, a explicat noul preşedinte polonez.

Mulţi ucraineni îi consideră pe Bandera şi miliţia sa eroi pentru rezistenţa pe care au dus-o împotriva Uniunii Sovietice şi de asemenea simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independenţa sa faţă de Moscova.

Însă mulţi în Polonia îl amintesc ca pe un simbol al violenţei anti-poloneze. Bandera este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), despre care Varşovia afirmă că a comis crime în masă împotriva civililor polonezi în 1943-1944, în special în regiunea Volînia. Mii de ucraineni au murit de asemenea în urma represaliilor la acea vreme.

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste se pedepseşte cu până la 3 ani de închisoare conform codului penal polonez.

Editor : A.C.