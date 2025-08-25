Live TV

Președintele Poloniei vrea să limiteze ajutoarele sociale acordate refugiaților ucraineni

Data publicării:
Karol Nawrocki
Foto: Profimedia Images

Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocaţiile pentru copii şi la asistenţa medicală, precum şi o iniţiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naţionalist ucrainean din al Doilea Război Mondial, relatează Reuters

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei în actualul război cu Rusia, dar unii polonezi consideră că țara lor a primit prea mulţi refugiaţi ucraineni, în timp ce tensiunile dintre Varşovia şi Kiev legate de masacrele din regiunea Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu au fost încă depăşite. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia. 

Preşedintele Karol Nawrocki, un naţionalist conservator inspirat de preşedintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an că va pune „polonezii pe primul loc” şi va limita drepturile străinilor în Polonia. 

„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei. 

Refugiaţii ucraineni au în prezent dreptul să primească o alocaţie familială lunară de 800 de zloţi (219 dolari) pentru fiecare copil, alocaţie condiţionată de frecventarea de către copii a unei şcoli poloneze. Alte ţări ale UE, cum ar fi Germania, au propus de asemenea recent diminuarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni. 

În Polonia, preşedintele poate propune proiecte de lege şi poate respinge prin veto legi propuse de guvern. Guvernul de la Varşovia, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un liberal eurofil care este un adversar înverşunat al preşedintelui Nawrocki şi al conservatorilor care-l susţin pe acesta, poate la rândul său să blocheze propunerile preşedintelui, creând astfel o situaţie de impas. 

Preşedintele Nawrocki a propus luni şi înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naţionalist ucrainean care a luptat împreună cu armata sa insurgentă atât împotriva forţelor naziste, cât şi împotriva celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

„Cred că acest proiect de lege ar trebui să abordeze în mod clar simbolul Bandera şi să echivaleze simbolul Bandera în codul penal cu simbolurile care corespund naţional-socialismului german, cunoscut în mod obişnuit sub numele de nazism, şi comunismului sovietic”, a explicat noul preşedinte polonez. 

Mulţi ucraineni îi consideră pe Bandera şi miliţia sa eroi pentru rezistenţa pe care au dus-o împotriva Uniunii Sovietice şi de asemenea simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independenţa sa faţă de Moscova. 

Însă mulţi în Polonia îl amintesc ca pe un simbol al violenţei anti-poloneze. Bandera este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), despre care Varşovia afirmă că a comis crime în masă împotriva civililor polonezi în 1943-1944, în special în regiunea Volînia. Mii de ucraineni au murit de asemenea în urma represaliilor la acea vreme. 

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste se pedepseşte cu până la 3 ani de închisoare conform codului penal polonez. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
1
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
2
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
3
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
4
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pupitru psd
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte...
Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună...
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului...
Ultimele știri
Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan
Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD
Incendiile de pădure au devastat o suprafaţă-record de 64.000 de hectare în centrul Portugaliei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Karol Nawrocki
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru Ucraina. Președintele Nawrocki a blocat legea prin veto
mircea abrudean
Abrudean: Susţin potenţialul României de a fi hub logistic în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei şi gestionarea efectelor războiului
centrala nucleara kursk
Atacuri cu drone lansate de Ucraina în ziua independenței sale. Incendii la centrala nucleară din Kursk și la un terminal petrolier
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
harta moldova romania ucraina marea neagra
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată