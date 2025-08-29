Live TV

Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”

Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Profimedia

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a făcut miercuri declarații surprinzătoare și extrem de dure la adresa omologului său american, Donald Trump, acuzându-l că „funcționează ca un atu sovietic sau rus” în contextul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, scrie portugalpulse.com.

Marcelo Rebelo de Sousa și-a făcut o apariție neașteptată la evenimentul Universității de Vară Partidului Social Democrat, destinat formării tinerilor profesioniști, care se desfășoară până duminică la Castelo de Vide (Portalegre). Prezența sa a fost o surpriză, întrucât inițial era programat să se adreseze participanților prin intermediul unei videoconferințe.

În cadrul unei mese rotunde intitulate „Răspunsurile președintelui”, șeful statului portughez a ținut un discurs de deschidere privind problemele internaționale. El l-a evidențiat pe Donald Trump ca un exemplu al unui stil de conducere politică nou, mai încărcat emoțional, care caută implicarea directă a cetățenilor, ocolind intermediarii media tradiționali, într-o lume în care dinamica puterii s-a schimbat.

„Cu ceva unic și complex: liderul suprem al celei mai importante superputeri mondiale este, obiectiv vorbind, un atu al Uniunii Sovietice sau al Rusiei. El acționează ca un atu”, a afirmat acesta.

Marcelo Rebelo de Sousa a subliniat că, deși nu este vorba despre o alianță ideologică între SUA și Rusia, comportamentul administrației Trump favorizează în mod obiectiv Kremlinul. „Liderul suprem al celei mai mari superputeri, obiectiv, funcționează ca un agent sovietic sau rus. Funcționează ca atare,” a declarat președintele portughez.  Fragmentul poate fi urmărit AICI.

„Afirm că, obiectiv, noua conducere americană a adus beneficii strategice Federației Ruse”, a remarcat el, referindu-se la acțiunile președintelui SUA în ceea ce privește conflictul ucrainean.

„Cu alte cuvinte, au trecut de la a fi aliați de o parte la arbitri ai provocării”, a continuat el, menționând că acest arbitru caută să negocieze exclusiv cu una dintre părți, excluzând atât Ucraina, cât și Europa, care s-au văzut nevoite să-și impună prezența în discuțiile recente.

Un exemplu în acest sens, a explicat el, este faptul că zilnic apar „amenințări teribile” din partea Statelor Unite de a „aplica sancțiuni” la adresa Moscovei. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost încă îndeplinită sub conducerea noului lider american.

Mai mult, potrivit agenției de știri Lusa, președintele Republicii a subliniat, referindu-se la conflictul din Europa de Est, că Donald Trump încearcă să joace rolul unui arbitru care intenționează doar să negocieze „cu una dintre echipe”, Kievul și statele europene trebuind să se „impună” pentru a avea o participare eficientă la negocierile finale.

