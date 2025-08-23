Live TV

Președintele Radei Supreme din Ucraina se așteaptă ca parlamentarii români să joace un rol activ în sprijinirea Kievului

Parlamentari din Ucraina și România
Președintele Radei Supreme, Ruslan Ștefanciuk, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului României, exprimându-și speranța că parlamentarii români vor juca un rol activ în sprijinirea Ucrainei la nivel internațional, relatează ukrinform.net.

Potrivit serviciului de presă al Radei Supreme, Ștefanciuk le-a mulțumit omologilor români pentru vizita lor cu ocazia celei de-a 34-a Zi a Independenței Ucrainei și pentru sprijinul lor constant în sprijinirea rezistenței în fața agresiunii ruse. El a subliniat că pacea pentru Ucraina trebuie să fie dreaptă și durabilă - fără concesii privind integritatea teritorială.

Printre subiectele cheie discutate în timpul întâlnirii s-au numărat cooperarea în cadrul Platformei Internaționale Crimeea, pregătirile pentru viitorul summit parlamentar de la Stockholm și dezvoltarea dialogului trilateral dintre Ucraina, România și Republica Moldova.

„Aștept cu nerăbdare rolul activ continuu al parlamentarilor români în sprijinirea Ucrainei pe scena internațională”, a declarat Ștefanciuk.

De asemenea, el a subliniat importanța recunoașterii de către România a Holodomorului din 1932–1933 ca genocid împotriva poporului ucrainean și a subliniat necesitatea de a se asigura că toți copiii ucraineni care locuiesc în România au acces la educație în limba lor maternă.

Ștefanciuk a purtat discuții și cu președinții parlamentelor Poloniei, Republicii Cehe, Germaniei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Suediei, Finlandei și Danemarcei pentru a discuta despre realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina.

Editor : Liviu Cojan

