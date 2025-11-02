Președintele sârb a cedat în fața protestatarilor și a promis alegeri anticipate

Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat duminică că va convoca alegeri parlamentare anticipate, îndeplinind una dintre cerințele cheie ale studenților și protestatarilor din opoziție care au ieșit în stradă în toată Serbia în ultimul an, relatează TVPWorld.

Votul, prevăzut inițial pentru 2027, va avea loc acum înainte de sfârșitul mandatului guvernului, a confirmat președintele în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad.

Vučić a spus că decizia finală va fi luată de „instituțiile competente”, dar anunțul său semnalează efectiv începutul unei noi campanii electorale.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului; momentul exact va fi decis de autoritățile competente”, a declarat el reporterilor.

Demonstrațiile au fost declanșate de prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad anul trecut, care a provocat moartea a 16 persoane pe 1 noiembrie 2024. Protestatarii acuză autoritățile de neglijență și corupție, afirmând că tragedia simbolizează eșecuri mai profunde în guvernare.

În ultimele zile, Vučić a adoptat un ton vizibil conciliant. El și-a cerut scuze public pentru retorica sa din trecut față de demonstranți, pe care îi numise „blocatori”.

„Scuza mea a fost sinceră, nu pentru că mi-era frică sau voiam să mulțumesc pe cineva, ci pentru că vreau să schimb atmosfera din societatea noastră”, a spus Vučić. „Mâna mea rămâne întinsă către cei care gândesc diferit.”

Președintele a descris, de asemenea, prima comemorare a tragediei din Novi Sad ca un „moment de unitate națională”, lăudând comemorarea pentru că a fost „pașnică și demnă”.

Analiștii din Belgrad spun că decizia de a devansa alegerile reflectă încercarea lui Vučić de a atenua presiunea socială, de a reorganiza Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la putere și de a reseta relațiile cu opoziția înaintea reluării negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Democrația nu este monopolul nimănui – este responsabilitatea tuturor”, a spus Vučić, prezentându-se ca o figură unificatoare după un an politic turbulent.

