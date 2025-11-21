Live TV

Video Președintele sârb Vučić e acuzat că a fost implicat în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90

Data actualizării: Data publicării:
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Foto: REUTERS/Marko Djurica 

Un reporter de investigație croat a depus o plângere la procuratura din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Sarajevo safari”, în care lunetiști din Italia și alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990, transmite The Guardian.

Săptămâna trecută, procurorii din Milano au deschis o anchetă pentru a identifica italienii care ar fi fost implicați, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime și motive abjecte.

Potrivit anchetatorilor, grupuri de „turiști lunetiști” ar fi participat la uciderile în masă după ce au plătit sume mari de bani soldaților aparținând armatei lui Radovan Karadžić – fostul lider sârb bosniac care în 2016 a fost găsit vinovat de genocid și alte crime împotriva umanității – pentru a fi transportați pe dealurile din jurul Sarajevo, astfel încât să poată trage asupra populației pentru plăcere.

Peste 10.000 de persoane au fost ucise în Sarajevo în urma bombardamentelor și a tirurilor de lunetiști între 1992 și 1996, în ceea ce a fost cel mai lung asediu din istoria modernă, după ce Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența față de Iugoslavia.

Lunetiștii erau probabil cei mai temuți oameni din timpul asediului din Sarajevo, deoarece împușcau fără discriminare oamenii de pe stradă, inclusiv copii.

Ancheta a pornit de la o plângere penală depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi privind acuzațiile, precum și de la un raport trimis procurorilor de fostul primar al orașului Sarajevo, Benjamina Karić.

Gavazzeni a declarat că a citit pentru prima dată rapoarte despre presupușii turiști lunetiști în presa italiană în anii 1990, dar abia după ce a vizionat „Sarajevo Safari”, un documentar din 2022 al regizorului sloven Miran Zupanič, a început să investigheze mai departe.

Miercuri, jurnalistul de investigație Domagoj Margetić a depus plângerea împotriva lui Vučić la procurorii care anchetează cazul.

După cum s-a relatat la Sarajevo, în ultimele zile Margetić a postat pe rețelele de socializare dovezi că Vučić, pe atunci un tânăr voluntar, era prezent la unul dintre posturile militare din Sarajevo de unde, potrivit martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe trăgeau și ucideau civili în ceea ce a fost descris ca un macabru „safari turistic”.

Nicola Brigida, avocatul care l-a ajutat pe Gavazzeni să pregătească cazul, a declarat: „Probele acumulate după o lungă anchetă (condusă de Gavazzeni) sunt bine fundamentate și ar putea duce la o anchetă serioasă pentru identificarea vinovaților. Există, de asemenea, raportul fostului primar al orașului Sarajevo”.

Gavazzeni a afirmat că „mulți, mulți, mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a furniza o cifră exactă. „Erau germani, francezi, englezi... oameni din toate țările occidentale care plăteau sume mari de bani pentru a fi duși acolo să împuște civili”.

El a adăugat: „Nu existau motivații politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre oameni care iubesc armele, care probabil merg la poligoane de tir sau în safari în Africa”.

Gavazzeni a afirmat că suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste din nordul țării și călătoreau la Belgrad, de unde soldații sârbi bosniaci îi însoțeau până în dealurile din Sarajevo.

„Exista un trafic de turiști de război care mergeau acolo pentru a împușca oameni”, a spus el. „Eu numesc asta indiferență față de rău”.

Vučić nu a comentat încă acuzațiile. Cu toate acestea, zvonurile despre perioada petrecută de el la Sarajevo circulă de ani de zile.

Într-un interviu acordat în 2021 unui canal de televiziune bosniac, președintele sârb a negat în mod explicit că ar fi tras vreodată asupra orașului asediat, descriind acuzațiile ca fiind o manipulare politică bazată pe retorica naționalistă din tinerețea sa și pe echilibrul fragil al puterii din regiune.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasta de tomate cu paste
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”
paste carbonara
Roma, iritată de sosurile „italienești” vândute în supermarketul din Parlamentul European. Se cere o anchetă: „Este inacceptabil”
Travel Destination Berlin: Cafes
Nota de plată virală pentru o cafea și un croissant, în Capitală. Experiment Digi24
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare”
bancomat tras de masina in napoli
Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
nicusor dan
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în...
Ultimele știri
Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia...
Adevărul
Românii dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă care integrează AI în sistemele de control și funcționare
Playtech
BIPA vine în România, va concura cu DM. Oraşele în care se deschid primele magazine
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
O nouă țeapă pe OLX: cum a rămas un bucureștean și fără bani pe Revolut, și fără adidași
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...