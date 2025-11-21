Un reporter de investigație croat a depus o plângere la procuratura din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Sarajevo safari”, în care lunetiști din Italia și alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990, transmite The Guardian.

Săptămâna trecută, procurorii din Milano au deschis o anchetă pentru a identifica italienii care ar fi fost implicați, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime și motive abjecte.

Potrivit anchetatorilor, grupuri de „turiști lunetiști” ar fi participat la uciderile în masă după ce au plătit sume mari de bani soldaților aparținând armatei lui Radovan Karadžić – fostul lider sârb bosniac care în 2016 a fost găsit vinovat de genocid și alte crime împotriva umanității – pentru a fi transportați pe dealurile din jurul Sarajevo, astfel încât să poată trage asupra populației pentru plăcere.

Peste 10.000 de persoane au fost ucise în Sarajevo în urma bombardamentelor și a tirurilor de lunetiști între 1992 și 1996, în ceea ce a fost cel mai lung asediu din istoria modernă, după ce Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența față de Iugoslavia.

Lunetiștii erau probabil cei mai temuți oameni din timpul asediului din Sarajevo, deoarece împușcau fără discriminare oamenii de pe stradă, inclusiv copii.

Ancheta a pornit de la o plângere penală depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi privind acuzațiile, precum și de la un raport trimis procurorilor de fostul primar al orașului Sarajevo, Benjamina Karić.

Gavazzeni a declarat că a citit pentru prima dată rapoarte despre presupușii turiști lunetiști în presa italiană în anii 1990, dar abia după ce a vizionat „Sarajevo Safari”, un documentar din 2022 al regizorului sloven Miran Zupanič, a început să investigheze mai departe.

Miercuri, jurnalistul de investigație Domagoj Margetić a depus plângerea împotriva lui Vučić la procurorii care anchetează cazul.

După cum s-a relatat la Sarajevo, în ultimele zile Margetić a postat pe rețelele de socializare dovezi că Vučić, pe atunci un tânăr voluntar, era prezent la unul dintre posturile militare din Sarajevo de unde, potrivit martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe trăgeau și ucideau civili în ceea ce a fost descris ca un macabru „safari turistic”.

Nicola Brigida, avocatul care l-a ajutat pe Gavazzeni să pregătească cazul, a declarat: „Probele acumulate după o lungă anchetă (condusă de Gavazzeni) sunt bine fundamentate și ar putea duce la o anchetă serioasă pentru identificarea vinovaților. Există, de asemenea, raportul fostului primar al orașului Sarajevo”.

Gavazzeni a afirmat că „mulți, mulți, mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a furniza o cifră exactă. „Erau germani, francezi, englezi... oameni din toate țările occidentale care plăteau sume mari de bani pentru a fi duși acolo să împuște civili”.

El a adăugat: „Nu existau motivații politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre oameni care iubesc armele, care probabil merg la poligoane de tir sau în safari în Africa”.

Gavazzeni a afirmat că suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste din nordul țării și călătoreau la Belgrad, de unde soldații sârbi bosniaci îi însoțeau până în dealurile din Sarajevo.

„Exista un trafic de turiști de război care mergeau acolo pentru a împușca oameni”, a spus el. „Eu numesc asta indiferență față de rău”.

Vučić nu a comentat încă acuzațiile. Cu toate acestea, zvonurile despre perioada petrecută de el la Sarajevo circulă de ani de zile.

Într-un interviu acordat în 2021 unui canal de televiziune bosniac, președintele sârb a negat în mod explicit că ar fi tras vreodată asupra orașului asediat, descriind acuzațiile ca fiind o manipulare politică bazată pe retorica naționalistă din tinerețea sa și pe echilibrul fragil al puterii din regiune.

