Președintele Serbiei a anunțat că va organiza alegeri parlamentare anticipate în toamnă

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat planuri de a organiza alegeri parlamentare anticipate. Potrivit acestuia, votul ar putea avea loc între sfârșitul lunii septembrie și mijlocul lunii noiembrie, relatează Bloomberg.

„Alegerile vor avea loc între septembrie și noiembrie, adică de la sfârșitul lunii septembrie până la mijlocul lunii noiembrie”, a declarat Vucic.

A cincea rundă de alegeri într-un deceniu

Bloomberg notează că viitoarele alegeri pentru parlamentul cu 250 de locuri (Adunarea Populară) ar putea fi a cincea rundă de alegeri organizată în Serbia în ultimul deceniu și a patra care va avea loc anticipat.

În ciuda acestui fapt, forța politică a lui Vucic, Partidul Progresist Sârb (SNS), a dominat în mod constant alegerile din țară din 2012.

În Serbia a avut loc o escaladare gravă a crizei politice – protestele antiguvernamentale împotriva președintelui Aleksandar Vucic s-au transformat în ciocniri directe cu susținătorii săi. Acest lucru s-a întâmplat după mai mult de nouă luni de proteste continue.

Studenții pregătesc un miting masiv

Studenţii din Belgrad se pregătesc de un miting anti-guvernamental masiv sâmbătă. Demonstraţia de sâmbătă de la Belgrad va fi cea mai mare din acesta an împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic.

Tinerii vor să îl forţeze pe preşedinte să accepte schimbările politice, în condiţiile în care urmează să fie organizate alegeri generale.

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi în Belgrad la mitingul anticorupţie organizat de studenţi. Organizatorii iau deja măsuri de siguranţă pentru a preveni incidente, aşa cum s-a întâmplat la demonstraţiile din lunile trecute.

Mişcarea de protest a studenţilor a apărut ca un răspuns la tragedia care a avut loc la Novi Sad, pe 1 noiembrie 2024, când 16 oameni au murit după prăbuşirea plafonului din faţa gării.

Studenţii au denunţat corupţia care a dus la această tragedie, iar demonstraţiile au avut ca rezultat demisia premierului Serbiei.

