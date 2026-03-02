Live TV

Președintele și diplomația iraniană, despre victimele civile ale operațiunii israeliano-americane: „Iranul nu va rămâne tăcut”

Data actualizării: Data publicării:
Massoud Pezeshkian
Foto: Massoud Pezeshkian, președintele Iranului / Sursa foto: Profimedia Images

Diplomaţia iraniană a criticat luni tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, în urma atacului de sâmbătă asupra unei şcoli din oraşul Minab, în sudul Iranului, soldat cu moartea a peste 100 de fete, în prima zi a campaniei de atacuri aeriene americane şi israeliene, în timp ce preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a asigurat că ţara sa nu va rămâne tăcută în faţa lovirii acestei şcoli şi de asemenea a unui spital din Teheran, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit ultimului bilanţ comunicat de Ministerul iranian al Sănătăţii, bombardarea acelei şcoli de fete din oraşul Minab s-a soldat cu 180 de morţi. Până în prezent nici SUA şi nici Israelul nu au confirmat atacul şi nu au dat declaraţii despre circumstanţele în care acea şcoală ar fi putut fi lovită în timpul bombardamentelor asupra Iranului. De asemenea, potrivit autorităţilor iraniene, a fost lovit şi un spital în capitala Teheran.

„Tăcerea biroului Înaltului Comisar (al ONU pentru Drepturile Omului) în faţa acestei atrocităţi este profund alarmantă”, a afirmat ambasadorul iranian pe lângă Naţiunile Unite la Geneva, Ali Bahraini, într-o scrisoare adresată comisarului Volker Turk, pe care l-a îndemnat să condamne atacul asupra şcolii de la Minab „în termenii cei mai fermi” şi „să ceară asumarea responsabilităţii”.

Aceasta „este una dintre cele mai tragice şi oribile scene ale acestui război”, remarcă ambasadorul iranian. „Niciuna dintre aceste fete nu a fost mai puţin inocentă decât Mahsa Amini, prin urmare merită mai multă atenţie din partea comunităţii internaţionale”, a subliniat el, menţionând numele tinerei iraniene care a murit în 2022 în arestul poliţiei moravurilor, deces care a fost atunci declanşatorul un val masiv de proteste antiguvernamentale în Iran.

La rândul său, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat luni că ţara sa nu va rămâne tăcută după lovirea unei şcoli şi a unui spital de către SUA şi/sau Israel. „Atacurile asupra spitalelor sunt atacuri asupra vieţii însăşi. Atacurile asupra şcolilor vizează viitorul unei naţiuni (...) Lumea trebuie să condamne aceste acte”, a scris Pezeshkian pe reţeaua de socializare X. „Iranul nu va rămâne tăcut şi nu va ceda în faţa acestor crime”, a adăugat el.

Potrivit The Conversation, New York Times a verificat videoclipuri care arată școala situată lângă o bază navală aparținând Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) și un atac asupra acestei baze. Reprezentanții iranieni la Națiunile Unite au caracterizat atacul ca fiind unul deliberat asupra infrastructurii civile și l-au etichetat drept crimă de război și crimă împotriva umanității.

Nici Statele Unite, nici Israelul nu au confirmat public lovirea școlii. Comandamentul Central al Armatei SUA (Centcom) a declarat: „Suntem la curent cu rapoartele privind victimele civile rezultate din operațiunile militare în curs. Luăm aceste rapoarte în serios și le analizăm. Protecția civililor este de cea mai mare importanță și vom continua să luăm toate măsurile de precauție disponibile pentru a minimiza riscul de victime neintenționate”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Donald Trump ia în calcul trimiterea de trupe...
Portavionul USS Abraham Lincoln
5
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln. Replica...
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Gărzile Revoluţionare din Iran susțin că au atacat un petrolier cu legături cu SUA în strâmtoarea Ormuz: „A fost lovit de două drone”
femeie tasteaza pe telefonul mobil
Blocarea accesului la internet în Iran, o măsură disperată a regimului pentru a izola oamenii, susțin experții: „Nicio cale de scăpare”
comisia europeana
Anunțul CE, după reuniunea Colegiului pentru Securitate: prioritățile executivului Uniunii Europene în contextul războiului din Iran
fregata-grecia
Grecia trimite nave de război și F-16 în Cipru. Un general iranian amenință cu atacuri ample: „Americanii vor fi obligaţi să plece”
Donald Trump
Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului cu Iranul: Regimul avea rachete care puteau ajunge în Europa
Recomandările redacţiei
pompa de benzina
Cu cât s-ar putea scumpi benzina, din cauza războiului din Iran...
oana toiu si șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Oana Țoiu, discuție cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre...
Avion militar american
Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă...
Traian Băsescu
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe...
Ultimele știri
Senatul a adoptat excepții privind prima zi de concediu medical. Cine va primi plata integrală
Momentul în care Ucraina distruge „dușmanul său de moarte” care poate detecta 20 de ținte pe minut
Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit soluții de finanțare pentru măsurile sociale. Ce au vorbit despre bugetele locale SURSE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Fanatik.ro
Care a fost omul cheie în revenirea lui Dinamo în prim plan: “A fost sentimental și asta l-a costat!”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă...
Adevărul
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
ALERTĂ Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards