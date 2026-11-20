Președintele american, Donald Trump, a declarat că oamenii care îi critică relațiile cu Putin și Xi sunt „proști”, răspunzând astfel la criticile din partea ambelor partide pe care le-a primit săptămâna aceasta pentru că l-a numit pe Putin „prietenul” său. Afirmația a făcut-o în cadrul conferinței de presă de bilanț al deplasării sale în Asia și al trilateralei istorice cu președinții Rusiei și Chinei, la Shenzhen. Președintele a calificat această călătorie drept „una dintre cele mai reușite vizite prezidențiale în Asia din istoria Americii”.
Aceasta este prima conferință de presă oficială a lui Trump de la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, amintește CBS News.
El a comentat, cu această ocazie, că America este respectată, oferind ca exemplu faptul că a fost întâmpinat de însuși liderul chinez Xi Jinping la scara Air Force One, onoare de care nu s-a bucurat „Sleepy Joe” (cum îl ironizează el pe fostul președinte american Joe Biden).
„A fost o mare onoare, să fiu cinstit. Nu e vorba despre mine, tot ce fac, fac pentru țară”, a mai spus președintele.
„Avem o relație foarte bună. Asta e un lucru pozitiv, apropo”, a declarat președintele unui reporter. „Oamenii proști - unii dintre ei chiar aici, în această sală - spun: «Oh, e groaznic. Se înțelege bine cu el». Mă înțeleg bine cu Rusia. Mă înțeleg bine cu China. Mă înțeleg bine cu o mulțime de oameni. Cu unii oameni nu mă înțeleg”, a spus Trump jurnaliștilor prezenți la conferința de presă de la Casa Albă.
Trump a vorbit despre întâlnirea sa cu președintele Rusiei, spunând: „Am avut o întâlnire bilaterală cu președintele Putin al Rusiei, care și-a exprimat clar dorința de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin mijloace diplomatice.”
El a adăugat: „Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim.”
Președintele a dat apoi vina pe eșecul său de a fi reales în 2020 ca fiind factorul declanșator al războiului, care a început când Rusia a invadat Ucraina în 2022.
„Și, sincer, dacă alegerile nu ar fi fost trucate, iar eu nu ar fi trebuit să aștept patru ani, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată. Putin a spus asta aseară”, a declarat Trump reporterilor. O idee pe care o repetă cu fiecare ocazie când vorbește despre conflictul din Ucraina.
De repetat, Trump a repetat și regretul său că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși, susține el, a rezolvat opt războaie.
Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin i-a spus că nu ar fi lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022 dacă el ar fi fost președinte la momentul respectiv.
„Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată”, a spus domnul Trump, dacă nu ar fi pierdut alegerile în fața lui Joe Biden în 2020. „Putin a spus asta aseară. A spus: «Nu s-ar fi întâmplat niciodată».”
„De fapt, l-am întrebat: «Ai fi intervenit dacă aș fi fost eu președinte?» El a răspuns: «Nu, nu s-ar fi întâmplat niciodată.»”
Trump a afirmat că războiul nu s-a încheiat încă deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „nutresc o ură imensă reciprocă, iar asta nu este niciodată ușor”.
„Este un nivel de ură pe care nu-l vezi prea des”, a spus el despre cei doi lideri.
Trump a mai declarat că relația dintre el, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin este „fantastică”.
Președintele a spus că nu știa că aceasta a fost prima întâlnire trilaterală a șefilor de stat din SUA, China și Rusia până când presa a relatat acest lucru.
„Prima întâlnire trilaterală din istorie”, a spus el. „Nu am știut niciodată asta. Voi ați relatat despre asta. Și mi-am spus: «Dacă ei relatează despre asta, înseamnă că are sens».”
„A fost o energie extraordinară, extraordinară”, a adăugat el. „Incredibil. Iar relația dintre noi trei este fantastică.”
Ei au discutat despre „responsabilitatea” care decurge din faptul că sunt cele trei mari puteri nucleare ale lumii, a spus el.
Președintele a declarat că menținerea unei relații bune cu Putin și Rusia conferă SUA o forță suplimentară, părând să-și exprime simpatia față de Putin în legătură cu războiul pe care președintele rus l-a declanșat și îl continuă în Ucraina.
Trump a spus că Putin a fost „foarte amabil” în legătură cu ceea ce el a descris drept „farsa” despre Rusia, referindu-se la acuzațiile conform cărora campania sa prezidențială din 2016 ar fi colaborat cu Moscova.
„Îl consider o persoană cu care am o relație foarte bună”, a spus președintele. „Și este, de fapt, foarte bună. El deține o mulțime de arme nucleare - se află pe locul al doilea după noi în ceea ce privește armele nucleare, ceea ce este foarte bine. Cred că asta ne conferă multă putere suplimentară. Iar el trece printr-o perioadă dificilă acum, pentru că se află într-un război care ar fi trebuit să dureze o zi și care durează de cinci ani.”
După ce Putin a părăsit întâlnirile din China, Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, în ciuda afirmației lui Trump că Rusia dorește să pună capăt războiului.
„Sunteți foarte norocoși să aveți pe cineva care are relații cu șefii celor mai puternice țări”, a spus el.