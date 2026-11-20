Aceasta este prima conferință de presă oficială a lui Trump de la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, amintește CBS News .

Președintele american, Donald Trump, a declarat că oamenii care îi critică relațiile cu Putin și Xi sunt „proști”, răspunzând astfel la criticile din partea ambelor partide pe care le-a primit săptămâna aceasta pentru că l-a numit pe Putin „prietenul” său. Afirmația a făcut-o în cadrul conferinței de presă de bilanț al deplasării sale în Asia și al trilateralei istorice cu președinții Rusiei și Chinei, la Shenzhen. Președintele a calificat această călătorie drept „una dintre cele mai reușite vizite prezidențiale în Asia din istoria Americii”.

El a comentat, cu această ocazie, că America este respectată, oferind ca exemplu faptul că a fost întâmpinat de însuși liderul chinez Xi Jinping la scara Air Force One, onoare de care nu s-a bucurat „Sleepy Joe” (cum îl ironizează el pe fostul președinte american Joe Biden).

„A fost o mare onoare, să fiu cinstit. Nu e vorba despre mine, tot ce fac, fac pentru țară”, a mai spus președintele.

Întâlnirile lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurate la Shenzhen, în China, nu au adus progrese semnificative nici în ceea ce privește reducerea armelor nucleare - care era tema prevăzută a discuțiilor -, nici în privința conflictelor din Iran și Ucraina, și nici în domeniul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, Trump a evaluat întâlnirea celor trei lideri cu nota 12 din 10.

„Avem o relație foarte bună. Asta e un lucru pozitiv, apropo”, a declarat președintele unui reporter. „Oamenii proști - unii dintre ei chiar aici, în această sală - spun: «Oh, e groaznic. Se înțelege bine cu el». Mă înțeleg bine cu Rusia. Mă înțeleg bine cu China. Mă înțeleg bine cu o mulțime de oameni. Cu unii oameni nu mă înțeleg”, a spus Trump jurnaliștilor prezenți la conferința de presă de la Casa Albă.

Trump a vorbit despre întâlnirea sa cu președintele Rusiei, spunând: „Am avut o întâlnire bilaterală cu președintele Putin al Rusiei, care și-a exprimat clar dorința de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin mijloace diplomatice.”

El a adăugat: „Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim.”

Președintele a dat apoi vina pe eșecul său de a fi reales în 2020 ca fiind factorul declanșator al războiului, care a început când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

„Și, sincer, dacă alegerile nu ar fi fost trucate, iar eu nu ar fi trebuit să aștept patru ani, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată. Putin a spus asta aseară”, a declarat Trump reporterilor. O idee pe care o repetă cu fiecare ocazie când vorbește despre conflictul din Ucraina.

De repetat, Trump a repetat și regretul său că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși, susține el, a rezolvat opt războaie.