Președintele SUA, despre războiul din Ucraina: Putin şi Zelenski doresc să încheie un acord. NATO va contribui

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Donald Trump a declarat, la Forumul Economic de la Davos, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el.

El consideră că şi Volodimir Zelenski – cu care se va întâlni mai târziu, miercuri, la Davos – doreşte să încheie un acord. „Trebuie să pună capăt războiului”, a subliniat el.

Trump a mai afirmat că NATO va contribui la încetarea războiului.: „Trebuie să pună capăt războiului, deoarece prea mulţi oameni mor, mor inutil”, a spus el.

Trump a promis că va ajuta Europa şi NATO în acest sens şi că tot ce cere este „o bucată de gheaţă”, referindu-se aparent la Groenlanda. El consideră că este o cerere modestă în comparaţie cu ceea ce SUA au oferit NATO.

El a afirmat că SUA vor susţine NATO 100%, dar nu este sigur dacă aliaţii vor întoarce favoarea.

Trump, lăsat "mască" de judecătorii Curții Supreme din SUA: "Nu-mi vine să cred". Se pregătește "o decizie istorică"
