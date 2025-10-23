Live TV

Video Președintele SUA se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă

G20 leaders summit in Osaka
Donald Trump și Xi Jinping, la întâlnirea din 2019. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping cu ocazia Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, la 30 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de POLITICO.

Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări din Asia. Ea nu a furnizat detalii cu privire la conținutul întâlnirii.

Deși Trump a declarat în urmă cu câteva săptămâni că se va întâlni cu Xi la summitul APEC, nu a fost anunțată nicio dată. Întâlnirea va avea loc joi dimineața, ora locală, în Busan, Coreea de Sud.

Miercuri, Trump a prezis că cei doi lideri vor ajunge la un acord în toate domeniile, de la comerț la energie nucleară. El intenționează, de asemenea, să abordeze problema achiziționării de petrol rusesc de către China.

Tensiunile comerciale dintre cele două națiuni s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce Trump a anunțat tarife de 100% pentru exporturile chineze, care vor intra în vigoare la două zile după întâlnirea liderilor. Angajamentul lui Trump a venit după ce China a anunțat noi controale la export pentru metalele rare și tehnologia aferentă din domeniul electronic și al produselor militare.

Noile tarife americane ar fi „peste orice tarif” pe care China îl plătește deja, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale la începutul acestei luni. Trump a adăugat miercuri că prioritatea sa este să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Xi „ar dori acum să vadă sfârșitul acelui război”, a spus președintele.

Va fi prima întâlnire față în față între cei doi lideri din 2019, când s-au întâlnit în Japonia la summitul G20.

Leavitt a adăugat că Trump va participa, de asemenea, la întâlniri bilaterale cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud în timpul călătoriei.

