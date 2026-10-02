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Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”

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presedinte coreea de sud Lee Jae Myung
Președintele din Coreea de Sud, Lee Jae Myung. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat, vineri, că Seulul va lua „alte măsuri” dacă Ucraina refuză să prezinte scuze oficiale după dezvăluirea unilaterală de către Kiev a transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Transferul prizonierilor din Ucraina în Coreea du Sud, dezvăluit de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de la tribuna Organizaţiei Naţiunilor Unite săptămâna trecută, a provocat o dispută diplomatică între Kiev şi Seul care dorea să păstreze secretul.

Duminică, preşedinţia sud-coreeană a cerut scuze din partea Ucrainei, considerând că Kievul a încălcat un acord de confidenţialitate, iar luni l-a convocat pe reprezentantul ucrainean la Seul pentru a-şi exprima „îngrijorarea profundă”.

„Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele şi să îşi ceară scuze public, vom lua alte măsuri”, a scris Lee vineri pe platforma X, acuzând Kievul că îl face să pară un „mincinos”.

„Aceasta este o problemă care afectează demnitatea Republicii Coreea şi a poporului său şi nu poate fi ignorată”, a adăugat el.

Preşedintele Lee a făcut referire la declaraţiile ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, publicate de RBC-Ukraine şi alte instituţii de presă ucrainene.

Sîbiha a declarat că „nu doreşte să numească acest lucru un incident”, ci mai degrabă o „neînţelegere diplomatică”.

„Coreea de Sud este o ţară importantă pentru noi. Şi sper din tot sufletul într-o dinamică, o continuare a cooperării şi rezultate concrete” cu această ţară, a spus el.

Disputa survine într-un moment în care Kievul solicită un sprijin sporit din partea aliaţilor săi în faţa intensificării bombardamentelor ruseşti.

Editor : C.L.B.

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