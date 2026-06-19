Preşedintele sud-coreean i-a cerut Papei Leon să viziteze Coreea de Nord. Ce răspuns a primit

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat, vineri, că i-a cerut Papei Leon al XIV-lea să viziteze Coreea de Nord şi Zona Coreeană Demilitarizată (DMZ), în cadrul unei întâlniri la Vatican cu suveranul pontif în această săptămână, transmite Yonhap, potrivit Agerpres.

În cadrul întâlnirii, Lee Jae Myung i-a adresat papei invitaţia de a vizita Coreea de Sud anul viitor cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, care va fi găzduită de ţară asiatică, şi să profite de acea ocazie pentru a vizita Coreea de Nord, inclusiv DMZ, o zonă tampon între Coreea de Sud şi Coreea de Nord, dacă va fi posibil.

„Papa a spus că va lua în considerare propunerea şi o va urmări în mod activ”, a spus preşedintele sud-coreean.

Lee Jae Myung a mai declarat că a transmis, de asemenea, dorinţa comunităţii catolice sud-coreene de a avea un cardinal în funcţie numit într-o dioceză din Coreea de Sud.

La această solicitare papa a răspuns, potrivit şeful statului sud-coreean, că nu are o evidenţă despre numirea unui cardinal în timpul mandatului său şi că, dacă va desemna un nou cardinal, va acorda o atenţie specială circumstanţelor din Coreea de Sud.

Preşedintele Lee Jae Myung a spus că papa Leon al XIV-lea pare să aibă un interes special pentru Coreea de Sud şi pentru eforturile de promovare a păcii în peninsula coreeană.

El a menţionat că suveranul pontif i-a dezvăluit că foloseşte un ceas Samsung, un telefon mobil Samsung şi un vehicul Hyundai.

Editor : C.L.B.