Președintele suspendat al Coreei de Sud, găsit vinovat în primul dintre cele patru procese. Ce urmează pentru Yoon Suk Yeol

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, aflat sub presiune politică, a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, falsificarea unor documente și obstrucționarea justiției, după ce a încercat, fără succes, să impună legea marțială în țară, în 2024. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Yoon se confruntă cu alte trei procese, pentru acuzații care variază de la insurecție până la încălcarea legislației electorale, relatează BBC.

Verdictul vine la mai bine de un an după decretul său de scurtă durată, care a aruncat Coreea de Sud într-o criză politică majoră și a divizat profund societatea.

Obstrucționarea justiției

Vineri, Yoon a fost găsit vinovat de obstrucționarea justiției, după ce a evitat arestarea, de abuz în serviciu, pentru că nu a convocat o ședință de guvern înainte de declararea legii marțiale, precum și de falsificarea unor documente oficiale.

Procurorii l-au acuzat că a folosit instituțiile statului „în scopuri personale”, pentru a ascunde fapte ilegale și pentru a submina mecanismele constituționale de control și echilibru.

În ianuarie anul trecut, aproximativ 3.000 de polițiști au fost implicați, în două tentative, pentru a-l reține în cele din urmă pe Yoon, în vederea audierii în dosarul privind acuzația de insurecție.

Yoon mobilizase un număr mare de agenți de securitate, care au format un zid uman în interiorul reședinței sale pentru a bloca arestarea, o acțiune calificată de procurorul special care investiga cazul drept fără precedent.

La rândul său, Yoon a susținut că Biroul pentru Investigarea Corupției, care a încercat să-l aresteze, nu avea competență să investigheze infracțiuni de insurecție.

Haosul din jurul arestării, precum și tentativa eșuată anterioară, „au demonstrat o aparentă lipsă de respect față de lege din partea lui Yoon, a partidului său conservator și a instituțiilor de securitate internă din Coreea de Sud”, a declarat Mason Richey, profesor asociat la Universitatea Hankuk de Studii Străine din Seul.

„Procesul pentru obstrucționarea justiției este o modalitate de a asigura răspunderea pentru aceste fapte”, a adăugat el.

Insurecție

Potrivit Constituției Coreei de Sud, președinții în funcție beneficiază de imunitate penală, cu excepția cazurilor de insurecție și trădare.

Yoon a fost inculpat la 26 ianuarie 2025. La acel moment, Parlamentul votase deja suspendarea sa din funcție, însă el nu fusese încă demis oficial.

Procurorii susțin că Yoon a încercat să submineze Constituția prin declararea legii marțiale în absența unui război sau a oricărei urgențe naționale.

În mod special, el este acuzat pentru modul în care a mobilizat trupe și forțe de poliție pentru a bloca accesul în incinta Adunării Naționale, în scopul împiedicării parlamentarilor să anuleze decretul, precum și pentru faptul că ar fi ordonat arestarea președintelui Adunării Naționale și a liderilor de atunci ai principalelor partide politice.

Yoon a susținut anterior că a declarat legea marțială pentru a proteja țara de forțe „antistatale” simpatizante cu Coreea de Nord, însă ulterior a devenit clar că decizia a fost determinată de propriile sale probleme politice.

Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, descriindu-l pe Yoon drept „nepocăit”.

Coreea de Sud nu a mai executat nicio condamnare la moarte din decembrie 1997.

Fostul președinte Chun Doo hwan, care a condus Coreea de Sud în anii 1980 ca dictator militar, a fost condamnat la moarte pentru conducerea unei insurecții, pedeapsă comutată ulterior în închisoare pe viață. Aliatul și succesorul său, Roh Tae woo, a primit la rândul său o condamnare îndelungată la închisoare pentru rolul jucat în insurecție. Ambii au fost ulterior grațiați.

Cu toate acestea, procurorii au susținut că tentativa de impunere a legii marțiale din 2024 a lui Yoon „a afectat demnitatea națiunii mult mai grav” decât lovitura de stat militară din 1979, orchestrată de Chun și Roh.

„Am văzut cu toții cum a manifestat lipsă de respect față de instanță, zâmbind ironic și râzând alături de avocații săi în timpul audierilor martorilor. Acest lucru nu l-a ajutat deloc”, a declarat profesorul de drept Lim Ji bong.

Lim consideră că judecătorul va opta pentru o condamnare pe viață, pentru a „evita transformarea lui Yoon într un martir”. O condamnare la moarte ar implica riscuri politice, întrucât ar putea înstrăina și mai mult susținătorii lui Yoon și ar adânci haosul din țară, a explicat el.

Avocatul Christopher Jumin Lee, stabilit în SUA și expert în problemele Coreei, crede că Yoon va fi, în cele din urmă, grațiat, indiferent de sentință, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Chun și Roh.

„Este un obicei în politica sud coreeană”, a spus Lee. „Indiferent de pedeapsă, ea reprezintă o recunoaștere simbolică a gravității faptei.”

Sprijinirea unui stat inamic

Procurorii susțin, de asemenea, că Yoon ar fi încercat să provoace Coreea de Nord să atace Sudul, pentru a justifica declararea legii marțiale.

Pentru a susține această acuzație, anchetatorii s-au bazat pe probe găsite în telefonul fostului șef al serviciilor de informații militare, Yeo In hyung, care conțineau formulări ce sugerau posibile provocări. De asemenea, au invocat un memorandum care părea să promoveze ideea de a „crea o situație instabilă sau de a profita de o oportunitate apărută”.

Acest proces, deschis luni, va analiza inclusiv dacă Yoon a ordonat zboruri cu drone pe teritoriul nord coreean, pentru a declanșa un conflict militar între cele două state.

Yeo și fostul ministru al apărării al lui Yoon, Kim Yong hyun, au fost de asemenea inculpați pentru aceeași acuzație.

Alte acuzații

Yoon este acuzat și de mărturie mincinoasă, în urma declarațiilor făcute anul trecut în procesul fostului prim ministru Han Duck soo, judecat pentru sprijinirea insurecției.

Procurorii susțin că Yoon a mințit atunci când a afirmat că plănuia de mult timp convocarea unei ședințe de guvern înainte de declararea legii marțiale. Ancheta arată că nu exista un asemenea plan și că ședința a fost organizată doar la insistențele lui Han.

Separat de dosarele legate de tentativa de impunere a legii marțiale, Yoon a fost inculpat și în alte cauze.

El se numără printre cele 33 de persoane acuzate că ar fi obstrucționat ancheta privind moartea unui tânăr ofițer de marină, în 2023, și că ar fi ajutat principalul suspect în acest caz.

De asemenea, a fost pus sub acuzare pentru implicare ilegală în alegerile prezidențiale din 2022 și pentru declarații false făcute în timpul campaniei electorale.

