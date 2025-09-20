Președintele Taiwanului exclude o capitulare în cazul unei invazii chineze: Ne vom apăra libertatea

Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.

Declaraţia a încheiat o săptămână dedicată evenimentelor de apărare şi securitate, marcată de lansarea unui nou manual de apărare civilă menit să pregătească cetăţenii pentru un posibil atac.

„În cazul unei invazii, orice afirmaţie că guvernul ar fi capitulat sau că naţiunea ar fi fost înfrântă este falsă”, a subliniat Lai, adăugând că Taiwanul este determinat să îşi apere libertatea, democraţia şi viitorul sustenabil.

China, care consideră Taiwanul parte a teritoriului său şi nu a exclus niciodată folosirea forţei pentru a-l aduce sub control, nu a comentat afirmaţiile.

În acelaşi timp, Taipei a găzduit cel mai mare târg de armament organizat vreodată pe insulă, unde companii internaţionale au prezentat tehnologii de apărare, inclusiv drone de luptă testate în Ucraina.

Compania americană Shield AI, care a semnat recent un acord de colaborare cu contractorul de stat taiwanez Aerospace Industrial Development Corporation, a anunţat că intenţionează să dezvolte operaţiuni ample pe insulă, cu sute de angajaţi în următorii ani.

Editor : C.L.B.