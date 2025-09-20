Live TV

Președintele Taiwanului exclude o capitulare în cazul unei invazii chineze: Ne vom apăra libertatea

Data publicării:
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te. Foto: Profimedia

Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.

Declaraţia a încheiat o săptămână dedicată evenimentelor de apărare şi securitate, marcată de lansarea unui nou manual de apărare civilă menit să pregătească cetăţenii pentru un posibil atac.

„În cazul unei invazii, orice afirmaţie că guvernul ar fi capitulat sau că naţiunea ar fi fost înfrântă este falsă”, a subliniat Lai, adăugând că Taiwanul este determinat să îşi apere libertatea, democraţia şi viitorul sustenabil.

China, care consideră Taiwanul parte a teritoriului său şi nu a exclus niciodată folosirea forţei pentru a-l aduce sub control, nu a comentat afirmaţiile.

În acelaşi timp, Taipei a găzduit cel mai mare târg de armament organizat vreodată pe insulă, unde companii internaţionale au prezentat tehnologii de apărare, inclusiv drone de luptă testate în Ucraina.

Compania americană Shield AI, care a semnat recent un acord de colaborare cu contractorul de stat taiwanez Aerospace Industrial Development Corporation, a anunţat că intenţionează să dezvolte operaţiuni ample pe insulă, cu sute de angajaţi în următorii ani.

Citește și: Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
5
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Digi Sport
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem Patriot
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme...
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
Liderul finlandez Alexander Stubb, anunț despre garanțiile de...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru...
Ultimele știri
Ucraina sancționează 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova. Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe lista neagră a Kievului
Donald Trump amenință din nou Venezuela: „Veți plăti un preț incalculabil”. Care este mărul discordiei dintre SUA și regimul Maduro
Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
harta china si taiwan
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China”
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
sistem de lansare a rachetei intercontinentale balistice DF-26
În vizorul celor mai noi rachete ale Chinei: Care ar fi următoarea țintă a Beijingului după anexarea Taiwanului într-un război cu SUA
Artemis 1
Raportul Redshift: 112 pagini de vești proaste. SUA vor pierde supremaţia în cosmos în favoarea Chinei. „Este destul de înfricoșător”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme