Rusia trebuie să înghețe acțiunile militare din Ucraina și să înceapă negocierile de pace, a declarat președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokaev.

„Îi mulțumesc președintelui [Vladimir] Putin pentru că a înțeles cu multă înțelegere poziția mea personală cu privire la această chestiune. Deoarece noi toți – șefii de stat – susținem încetarea acțiunilor militare pe teritoriul Ucrainei”, a spus Tokaev în cadrul unei conferințe de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz. El a adăugat, de asemenea, că are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, istoria, cultura, tradițiile și limba acestuia. În același timp, potrivit președintelui Kazahstanului, el înțelege că încetarea „imediată” a războiului „în condițiile actuale ar fi nerealistă”.

Anterior, Tokaev i-a propus personal lui Putin să oprească acțiunile militare în Ucraina. „Poate că ar trebui deja să înghețăm acest conflict și să revenim la formula de la Istanbul 2.0, întrucât acolo s-au obținut rezultate semnificative. Desigur, sub garanția marilor puteri”, a declarat Tokaev în cadrul unei întâlniri la Omsk, la sfârșitul lunii iulie. Atunci, el a menționat că primește „multe semnale” din Europa și din SUA cu privire la războiul din Ucraina. În același timp, Tokaev a refuzat să acționeze ca mediator în procesul de soluționare, întrucât Rusia „se va descurca singură” în această chestiune.

Amintim, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită să poarte negocieri cu Ucraina, dar nu intenționează să înceteze acțiunile militare pe durata acestor contacte. El a mai afirmat că Rusia va continua războiul până când își va „atinge obiectivele”. După o nouă rundă de negocieri de la începutul lunii septembrie cu emisarii speciali ai președintelui SUA, Steve Whitcoff și Jared Kushner, Putin, potrivit unor surse citate de Bloomberg, și-a menținut intenția de a continua războiul până când armata rusă va ocupa întreaga regiune Donețk din Ucraina.

În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a început să caute modalități de a extinde negocierile americano-ruse dincolo de războiul din Ucraina, pentru a scoate relațiile dintre cele două țări din impas. În special, după cum scria The Atlantic, șeful Casei Albe a fost de acord cu propunerea trimisului său special pentru Europa de Est de a relaxa sancțiunile americane împotriva Rusiei în schimbul eliberării deținuților politici. Acest lucru va permite Rusiei să revină în economia mondială, iar SUA să încheie cu Moscova acorduri avantajoase privind petrolul, motorina și mineralele rare, a subliniat The Atlantic.

Aminitm, Rusia își desfășoară programul spațial de pe teritoriul Kazahstanului, acolo fiind situată o bază construită încă în timpul URSS, Baikonur.

Editor : A.R.