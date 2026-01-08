Live TV

Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste”

Data publicării:
Casa Albă
Casa Albă. foto Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters, informează News.ro.

Casa Albă nu a enumerat organizaţiile, dar a afirmat că acestea promovează „politici climatice radicale, guvernanţă globală şi programe ideologice care intră în conflict cu suveranitatea şi puterea economică a SUA”.

Aceasta a afirmat că măsura a fost luată în urma unei revizuiri a tuturor organizaţiilor interguvernamentale internaţionale, convenţiilor şi tratatelor la care SUA sunt membru sau parte.

„Aceste retrageri vor pune capăt finanţării şi implicării contribuabililor americani în entităţi care promovează agende globaliste în detrimentul priorităţilor SUA sau care abordează probleme importante în mod ineficient, astfel încât banii contribuabililor americani să fie alocaţi în mod optim în alte moduri pentru a sprijini misiunile relevante”, a declarat Casa Albă.

De la începutul celui de-al doilea mandat, acum un an, Trump a încercat să reducă finanţarea SUA pentru ONU, a oprit implicarea SUA în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, a prelungit suspendarea finanţării agenţiei palestiniene de ajutor umanitar UNRWA şi a părăsit agenţia culturală a ONU, UNESCO. De asemenea, el a anunţat planuri de a părăsi Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi acordul climatic de la Paris.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

