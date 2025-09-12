Live TV

Președintele Trump vine cu precizări despre dronele rusești: ”N-ar trebui să fie atât de aproape de Polonia”

drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Dronă rusească căzută pe teritoriul Poloniei. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez. „Au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian polonez”, a declarat Donald Trump, potrivit polsatnews.pl. Acesta declarase anterior că intrarea dronelor rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, afirmație care a atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă Polonia știe că nu a fost așa, ci intenționată.

„Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost așa. Și știm asta”, a scris vineri dimineață premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X.

„Nu apăr pe nimeni aici, dar dronele au fost doborâte și prin urmare au intrat în spațiul aerian polonez . Totuși, nu ar fi trebuit să fie atât de aproape de Polonia”, a declarat Donald Trump vineri într-un interviu acordat Fox News.

Șeful Executivului american a subliniat însă că „răbdarea” sa cu Kremlinul și Vladimir Putin își atinge încet limitele . „Se epuizează repede”, a subliniat el într-o conversație cu jurnaliștii.

Gazdele programului l-au întrebat pe președinte cum intenționează să facă presiuni asupra dictatorului rus pentru a pune capăt războiului.

„Sancțiunile bancare, precum și problemele legate de petrol și tarife. Am făcut deja multe în această privință. India a fost cel mai mare client. Am impus tarife de 50% Indiei pentru că cumpără petrol din Rusia. Nu este o chestiune simplă, dar este importantă”, a remarcat el.

Președintele SUA a comentat anterior de două ori incidentele grave din spațiul aerian polonez. El a declarat, printre altele, că apariția aeronavelor rusești în spațiul aerian polonez „ar fi putut fi o greșeală”.

„Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic. Sper însă să se termine”, a spus Trump când reporterii l-au întrebat despre evaluarea incidentului.

Miercuri, liderul american și-a exprimat surprinderea față de această situație într-o postare pe site-ul său de socializare, Truth Social. „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!”, a scris el pe Truth Social.

Vineri, la ora 21:00, va începe o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Polonia. Ministrul adjunct de Externe polonez, Marcin Bosacki, va susține un discurs cu această ocazie, scrie sursa citată.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Unele dintre ele au fost doborâte. Ministerul de Interne și Administrație a anunțat miercuri seară că au fost găsite în total 16 fragmente de drone în mai multe locuri pe teritoriul țării.

La cererea Poloniei, au avut loc consultări în cadrul activării Articolului 4 al NATO. Liderii mondiali și-au exprimat solidaritatea cu Polonia, iar președintele Karol Nawrocki a discutat situația cu președintele SUA, Donald Trump.

 

