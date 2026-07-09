Președintele turc a oferit cadou pistoale și muniție celorlalți lideri NATO prezenți la summitul de la Ankara

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a oferit cadou celorlalţi lideri prezenţi la summitul NATO un pistol ţi muniţie, a făcut cunoscut miercuri prim-ministrul britanic Keir Starmer, notează AFP, preluată de Agerpres. Cu toate acestea, pistoalele ceremoniale de lux riscă să încalce limitele stricte privind valoarea cadourilor și este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze pentru uz personal, a declarat unul dintre oficiali, citat de POLITICO.



Keir Starmer, care a vorbit cu jurnaliştii britanici aflaţi la bordul avionului său la întoarcerea de la Ankara, a explicat că preşedintele turc i-a oferit fiecărui lider un pistol gravat cu numele său, însoţit de o cutie de muniţie. Erdogan şi-a însoţit cadoul cu o notă care scutea armele de controlul la export.



Prim-ministrul a precizat, însă, că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, deoarece introducerea acestuia în Regatul Unit ar fi fost ilegală. Același lucru l-a declarat și premierul olandez Rob Jetten.

Un oficial al Consiliului European a adăugat că echipa de securitate a lui Antonio Costa a preluat arma pentru verificări. „Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia și apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat la o solicitare de confirmare cu privire la ce va face cu arma sa.

Acest summit NATO a fost ultimul mare eveniment internaţional de acest gen pentru premierul britanic care şi-a anunţat pe 22 iunie demisia din Downing Street.



El rămâne în funcţie până când va fi desemnat un succesor în cadrul Partidului Laburist, probabil fostul primar al oraşului Manchester, Andy Burnham.



Anterior, el a estimat că acest summit a fost "fructuos". "Ne-am atins obiectivul, şi anume unitatea", a declarat el pentru postul Sky News.



În declaraţia lor finală, toate ţările Alianţei şi-au reafirmat angajamentul "de nezdruncinat" faţă de clauza de asistenţă reciprocă a NATO, consacrată prin Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, piatra de temelie a organizaţiei.



Iar în privinţa Ucrainei, ei şi-au reafirmat, de asemenea, "sprijinul de nezdruncinat" pentru această ţară aflată în război împotriva Rusiei.



În timpul summitului, însă, preşedintele american Donald Trump i-a criticat mai întâi pe aliaţii săi europeni, pe care îi acuză în special că nu au sprijinit Statele Unite în conflictul împotriva Iranului.



Keir Starmer, care a fost din nou ţinta criticilor preşedintelui american la Ankara, a afirmat că a "avut întotdeauna relaţii bune" cu acesta. "Vom rămâne în contact", a dat el asigurări.

Editor : M.C