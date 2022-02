Preşedintele Turciei, Recep Erdogan, are Covid

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă, pe Twitter, că a fost testat pozitiv la coronavirus. Acesta a precizat în postarea sa că nu are simptome severe, relatează Reuters.

"După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infecţie uşoară, despre care am aflat că este din cauza variantei Omicron", a scris Erdogan pe Twitter.

"Vom continua munca acasă", a adăugat el.

Erdogan s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a încerca o mediere în conflictul Ucrainei cu Rusia, iar sâmbătă dimineaţă, după ce i s-a confirmat că are COVID-19, a participat prin videoconferinţă la deschiderea unui proiect rutier în oraşul Zonguldak, situat pe ţărmul Mării Negre.

Potrivit unui consilier al său, preşedintele turc va rămâne în apartamentul său din Istanbul timp de o săptămână, după care va efectua încă un test de COVID-19.

