Președintele Ungariei refuză să demisioneze, deși Peter Magyar îi cere constant să plece de când Tisza a câștigat alegerile

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, afirmă că „în prezent nu există niciun motiv constituţional sau legal” pentru care să demisioneze, într-un interviu publicat luni pe index.hu, în răspuns la apelul noului prim-ministru Peter Magyar adresat şefului statului şi altor oficiali publici de a demisiona până la 31 mai, a consemnat MTI, potrivit Agerpres.

„Am depus jurământul de a respecta Legea fundamentală şi de a apăra ordinea constituţională (...). Înţeleg că există intenţii sociale şi politice care vizează redefinirea puterilor preşedintelui, dar nu există nicio bază constituţională pentru demisia mea. Voi rămâne fidel jurământului meu şi, atât timp cât exercitarea funcţiei mele nu devine imposibilă, intenţionez să îndeplinesc mandatul pe care mi l-am asumat”, a spus Sulyok.

Întrebat dacă vede victoria partidului Tisza în alegerile din aprilie ca pe o simplă schimbare de guvern sau ca pe o schimbare reală de regim, Sulyok a subliniat că schimbarea de regim a avut loc în 1990, când ţara a demontat dictatura comunistă cu un singur partid. „De atunci, a funcţionat un stat constituţional democratic în conformitate cu constituţia noastră, iar guvernele se schimbă - sau nu se schimbă - în alegerile parlamentare, în funcţie de rezultate. Acum a avut loc o schimbare de guvern”, a insistat preşedintele ungar.

Acesta a notat că a purtat discuţii „sincere şi obiective” cu Peter Magyar înainte de sesiunea inaugurală a noului parlament şi înainte de numirea miniştrilor şi, comentând intenţia guvernului de a-l demite din funcţie, a menţionat că, „pe baza declaraţiilor ministrului justiţiei, Marta Gorog, presupun că se iau în considerare soluţii care să respecte statul de drept, standardele constituţionale europene şi internaţionale”.

„De obicei, nu mă preocupă dacă sunt sau nu într-o fotografie”, a mai spus Sulyok, întrebat despre fotografiile oficiale publicate de MTI de la învestirea ministrului agriculturii, Szabolcs Bona, din care a fost „decupat” pentru a-i arăta doar pe Magyar şi Bona.

În răspuns la interviu, Magyar a afirmat într-o postare pe Facebook că Sulyok a fost „preşedintele marionetă al lui Viktor Orban” şi că în interviul „de propagandă a încercat să nege faptul că milioane de maghiari au votat pentru schimbarea regimului pe 12 aprilie”.

„Tamas Sulyok trebuie să plece şi va pleca, lucru pe care îl poate face în continuare în mod voluntar până pe 31 mai”, a conchis noul premier ungar.

Editor : B.E.