Președintele Ungariei și-a exprimat regretul cu privire la atacul din regiunea Transcarpatia, apoi a șters cuvântul „rus” din postare

Tamás Sulyok
Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a șters cuvântul „rus” dintr-o postare în care își exprima condoleanțele față de persoanele rănite în urma unui atac cu rachete asupra unei fabrici din orașul Mukacevo, din regiunea Transcarpatia, în vestul Ucrainei, revizuind-o ulterior pentru a se referi doar la un „atac cu rachete”.

În postarea inițială, președintele maghiar și-a exprimat profunda compasiune față de cei răniți în „atacul cu rachete rusești” asupra orașului Mukacevo și le-a urat o recuperare rapidă și completă. În versiunea actualizată, cuvântul „rus” (orosz) a fost eliminat, scrie European Pravda.

În altă parte a postării, Sulyok a mai scris că „încheierea rapidă a conflictului ruso-ucrainean [războiul – n.r.] este în interesul tuturor”.

„Cred că părțile beligerante vor fi capabile să înțeleagă acest lucru și, grație eforturilor diplomatice internaționale, vor pune curând capăt acestui măcel inuman și fără sens”, se arată în postare.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a comentat ultimul atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, dar nu a menționat regiunea Transcarpatia. El a subliniat necesitatea „realizării unui acord de pace”.

Ultimele rapoarte indică faptul că 19 persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete rus asupra unei fabrici aparținând firmei americane Flex din Mukacevo.

