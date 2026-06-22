Președintele Ungariei va fi înlăturat printr-un amendament constituțional

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat luni că guvernul său va iniţia înlăturarea preşedintelui Tamas Sulyok printr-un amendament constituţional şi că va lansa o reformă constituţională în toamna acestui an, transmit MTI şi Reuters, preluate de Agerpres.



''Vom iniţia încheierea mandatului preşedintelui în funcţie, ca parte a 'operaţiunii de epurare'. A doua zi după ce amendamentele constituţionale intră în vigoare, mandatul lui Tamas Sulyok se va încheia, punct'', a afirmat Magyar, într-un discurs în parlament.



El a menţionat că guvernul său va adopta ample măsuri juridice, politice şi economice pentru a eradica corupţia în Ungaria.



Constituţia va fi confirmată printr-un referendum, iar parlamentul ungar va alege un nou preşedinte pentru a restabili autoritatea acestei funcţii. ''Ungaria are nevoie de o constituţie pe care poporul ungar, indiferent de afilierea politică, o poate numi a sa'', a explicat Peter Magyar. Potrivit acestuia, Ungaria are nevoie de o constituţie care să dureze mai mult decât guverne, partide şi prim-miniştri.



De asemenea, vor fi operate schimbări legislative pentru a stabili la 70 de ani limita maximă de vârstă a judecătorilor Curţii Constituţionale. Aceste schimbări vor conduce la înlăturarea lui Peter Polt din postul de preşedinte al Curţii Constituţionale.



În plus, durata maximă a mandatului pentru parlamentari va fi stabilită la 12 ani.



Guvernul îi va elibera ''pe oameni de mafia politică şi economică care ne-a prădat ţara, ne-a ameninţat cetăţenii şi le-a făcut viaţa insuportabilă'', a subliniat şeful executivului de la Budapesta. El a spus că este nevoie de măsuri ''cu maximă hotărâre şi severitate în fiecare domeniu''.



Reamintind de lupta anti-mafia din Italia, Peter Magyar a remarcat că, în urmă cu 34 de ani, asasinarea unui judecător şi a unui procuror a şocat naţiunea italiană şi a condus la concluzia că infracţionalitatea organizată nu poate fi înfrântă prin metode tradiţionale. ''Asta a condus la noi legi şi instituţii în 1992'', a continuat Magyar.



''Există însă o diferenţă esenţială faţă de Italia. Noi nu vom permite societăţii ungare să suporte tipul de şocuri pe care Italia le-a suportat şi nici nu vom permite mafiei să sugrume, să sufoce şi să jefuiască Ungaria în deceniile următoare'', a accentuat şeful guvernului ungar.

Editor : M.C