Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, după victorie și încheierea războiului cu Rusia, visează să petreacă mai mult timp alături de familie și să se afle lângă mare. El a făcut această declarație într-un interviu acordat CNN, relatează NEXTA.

Șeful statului ucrainean a menționat că încearcă să păstreze legătura cu cei dragi în fiecare zi, dar convorbirile telefonice nu sunt suficiente în circumstanțele actuale.

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„Am nevoie fizic să-i îmbrățișez. Este o mare sursă de sprijin, o mare sursă de energie”, a spus președintele ucrainean.

În timpul interviului acordat CNN, președintele a fost întrebat dacă își dorește în continuare „doar să stea pe plajă și să bea bere” după război. Zelenski a răspuns că, mai presus de toate, își dorește să petreacă timp cu familia sa și să fie lângă marea ucraineană.

Întrebat de jurnalist dacă se teme că va rămâne pentru totdeauna în politica ucraineană după încetarea ostilităților, Zelenski a răspuns: „Nimeni nu-mi va lua marea.”

„După război, am nevoie de ceva timp să fiu alături de familia mea și lângă mare. Nimeni nu va putea să-mi ia marea. Voi lupta pentru ea”, a spus Zelenski.

El a răspuns astfel la o sugestie conform căreia, după război, viața politică s-ar putea să nu-i lase timp de odihnă.

Editor : M.C