Președintele Volodimir Zelenski anunță un plan de înlocuire a premierului Iulia Sviridenko

Prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko urmează să părăsească funcția după mai puțin de un an la putere, președintele Volodimir Zelenski anunțând o remaniere guvernamentală menită să revizuiască prioritățile de politică internă și externă ale Kievului, relatează TVPWorld.

„Am constatat că aceste schimbări necesită o reînnoire a Cabinetului de Miniștri”, a declarat Zelenski într-o postare pe X, anunțând ceea ce a descris drept o „strategie politică actualizată”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El i-a mulțumit lui Sviridenko pentru „munca sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru” și a spus că i-a oferit „oportunitatea de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener-cheie”.

„Mă aștept ca, împreună cu deputații, să efectuăm schimbările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el, precizând că remanierea va include, de asemenea, schimbări în rândul șefilor agențiilor de aplicare a legii.

Zelenski a declarat că Ucraina va desemna înalți funcționari pentru a supraveghea domenii-cheie ale politicii externe, inclusiv relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Polonia și Ungaria, China și Orientul Mijlociu, intensificând în același timp eforturile privind aprovizionarea cu arme, producția de drone, pregătirile pentru iarnă și reconstrucția postbelică.

Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru anul trecut, după ce și-a construit o reputație ca fiind unul dintre cei mai de încredere oficiali economici ai lui Zelenski.

În calitate de viceprim-ministru și ministru al Economiei, ea a jucat un rol de prim-plan în negocierea unui acord istoric între SUA și Ucraina privind mineralele rare, semnat în luna mai a anului trecut, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelenski și președintele american Donald Trump.

Editor : M.C