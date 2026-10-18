Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

Majoritatea dronelor cu motor cu reacție au fost doborâte pe fondul creșterii stocurilor de muniție, preponderent cu ajutorul unei singure arme, a afirmat Zelenski.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că aviația de luptă, în principal avioanele de vânătoare multifuncționale F-16 furnizate de Occident, reprezintă între 55 și 60 la sută din interceptările dronelor de atac rusești Shahed cu motor cu reacție, pe măsură ce Ucraina își mărește stocurile de muniție de 20 mm, scrie Kyiv Post.

El a explicat că Ucraina a extins contractele de achiziție pentru a aproviziona escadrilele de F-16 cu proiectilele de 20 mm necesare pentru a contracara amenințările aeriene de mare viteză, menționând că livrările au atins volume stabile.

„În ceea ce privește interceptarea dronelor Shahed cu motor cu reacție, ne folosim aviația cu mare succes”, a declarat Zelenski. „În prezent, avem un stoc în creștere de muniție pentru avioanele F-16 cu proiectile de 20 mm. Atât eu, cât și Ministerul Apărării am încheiat acorduri. În acest moment primim o cantitate adecvată, ceea ce este foarte bine. Adică, în acest moment dispunem de aceasta.”

Zelenski a menționat că Ucraina își extinde, de asemenea, producția internă de turele automate și rachete de interceptare cu cost redus. Pentru a contracara amenințările balistice înainte de venirea iernii, Zelenski a îndemnat partenerii europeni să transfere pachetele de rachete de interceptare PAC-2 și PAC-3 înainte ca programul antibalistic FREYJA, la care participă 10 țări, și contractele de achiziții ale Germaniei să devină operaționale, menționând totodată că Europa lucrează la alternative suverane de sateliți la Starlink.

Editor : Sebastian Eduard