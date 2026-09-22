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Video Președinții Trump și Zelenski au o întâlnire bilaterală la New York, cu ocazia Adunării Generale ONU

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Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea bilaterală de la New York. Foto Profimedia
Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea bilaterală de la New York. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump promite încheierea războiului

Președintele Donald Trump participă marți după-amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite, de la New York.

Trump promite încheierea războiului

ACTUALIZARE 21:17 Președintele SUA a promis că va pune capăt războiului din Ucraina.

Reporter: Anul trecut, la Adunarea Generală a ONU, ați afirmat că Ucraina ar putea să-și recucerească întreg teritoriul. Mai credeți asta?

Trump: Cred că vor ajunge la o înțelegere. Nu vreau să spun despre ce fel de înțelegere este vorba.

Știrea inițială

Întâlnirea are loc în contextul în care Trump a făcut din încheierea războiului de mai mulți ani dintre Rusia și Ucraina una dintre prioritățile sale, Casa Albă exprimându-și recent speranța că negocierile de pace capătă avânt.

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În discursul rostit de la tribuna ONU cu câteva momente înaintea întrevederii cu Zelenski, Trump a declarat că războiul din Ucraina se va încheia „mai repede” decât se crede.

„Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei şi Ucrainei şi vom rezolva această problemă. Cred că se va întâmpla mai repede decât cred oamenii”, a declarat Trump.

Potrivit ziarului The Guardian, se așteaptă ca Trump să-l preseze pe Zelenski în cadrul întâlnirii să accepte un armistițiu energetic cu Rusia.

Liderii ucrainean și american au purtat o discuție telefonică duminică, 20 septembrie. Surse au declarat pentru Financial Times că discuția lor s-a axat pe „motorină, motorină, motorină”.

A doua zi, Trump a discutat ideea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina cu președintele francez Emmanuel Macron. Macron a calificat conversația drept „foarte constructivă” și a promis că va aborda această chestiune și în cadrul întâlnirii sale cu Zelenski.

Trump este nemulțumit de atacurile ucrainene care vizează producția de motorină a Rusiei și i-a cerut deja lui Zelenski să oprească atacurile. Pe 13 septembrie, el a dat vina în mod explicit pe Kiev pentru creșterea prețurilor la combustibil, subliniind că războiul dintre Rusia și Ucraina - și nu războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului - era de vină.

Încă din 14 septembrie, Trump a declarat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți. Surse au declarat pentru Financial Times că anunțul a fost prematur. Persoane familiarizate cu poziția Kremlinului au declarat ziarului că Putin nu ar fi de acord cu un astfel de acord, deoarece atacurile asupra instalațiilor energetice în timpul iernii i-ar putea oferi un avantaj suplimentar asupra Kievului.

De atunci, Rusia a lovit infrastructura energetică din Kiev, Odesa, Zaporoje, precum și din regiunile Sumîi și Odesa. 

La rândul său, Ucraina a atacat rafinăriile de petrol din Sîzran, Iaroslavl, Moscova și Kuibîșev. Trump a declarat că atacurile repetate au determinat Rusia să-și piardă controlul asupra industriei sale de motorină - și că, în consecință, „întreaga lume suferă”.

Kremlinul a calificat un armistițiu energetic drept „o idee bună”, dar a afirmat că menținerea funcționării în condiții de siguranță a rafinăriilor și creșterea producției de produse petroliere nu ar rezolva „problemele globale” - ridicarea sancțiunilor asupra transporturilor și asigurarea siguranței petrolierelor fiind mult mai importante.

Zelenski a declarat că Rusia și Ucraina privesc problema în mod complet diferit: Moscova se gândește la comerțul cu petrol și gaze, în timp ce Kievul se gândește la energia electrică din locuințele oamenilor. El a propus ca Rusia să „pună pe masă” o listă a instalațiilor care să fie incluse în armistițiu. Luni, Zelenski a enumerat țintele pe care Rusia trebuie să înceteze să le atace: „Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura critică și exporturile noastre de alimente trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră. Soluțiile sunt posibile”.

Zelenski a declarat anterior că va prezenta „propuneri concrete în materie de securitate și măsuri de dezamorsare a conflictului care ar putea grăbi sfârșitul războiului”.

Întâlnirea, prima dintre cei doi lideri din iulie, are loc pe fondul eforturilor reînnoite ale Washingtonului de a media încetarea războiului total dintre Rusia și Ucraina, care se desfășoară de mai bine de patru ani și jumătate.

Aceste eforturi au ajuns într-un impas la începutul acestui an, pe fondul pretențiilor teritoriale ale Moscovei și al reorientării atenției Washingtonului către conflictul său cu Iranul.

Înaintea întâlnirii, Zelenski a subliniat necesitatea unor „măsuri ferme de dezescaladare” pentru a apropia pacea.

„Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura critică și exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră”, a declarat Zelenski pe X.

El a avertizat, de asemenea, că „nu va mai fi cazul ca doar țara atacată să sufere. Natura războiului este acum de așa natură încât și agresorul va suferi”.

Editor : M.C

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