Live TV

Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament. Este vizat inclusiv programul SAFE

Data publicării:
Seal of the United States Department of Defense
Departamentul american al Apărării. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Din articol
SUA consideră măsurile „protecționiste și discriminatorii” Programul SAFE

Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament (Buy European), care ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului.

Departamentul Apărării al SUA s-a opus oricărei încercări a UE de a limita accesul producătorilor americani de arme pe piața europeană și a avertizat că acest lucru ar declanșa o reacție reciprocă.

Administrația a făcut aceste declarații într-o contribuție la o consultare a Comisiei Europene la începutul acestei luni, după ce Executivul UE a solicitat feedback din partea guvernelor și a industriei cu privire la normele europene de achiziție de arme.

Bruxelles-ul încearcă să reducă dependența de echipamentele americane, în condițiile în care aproape două treimi dintre armele importate de statele UE provin din SUA. Printre echipamentele achiziționate se numără avioane F-35, sisteme de artilerie HIMARS și baterii de apărare antiaeriană Patriot.

SUA consideră măsurile „protecționiste și discriminatorii”

Potrivit documentului, Washingtonul face lobby împotriva oricărei schimbări care ar limita accesul firmelor americane la contractele de apărare din statele membre UE.

Administrația Trump susține că măsuri “protecționiste și discriminatorii” ar putea determina SUA să revizuiască excepțiile acordate în prezent companiilor europene precum Leonardo sau Saab, pentru a participa la anumite contracte ale Pentagonului, în baza unor acorduri bilaterale de achiziții reciproce semnate cu 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii.

“Politicile protecționiste și de excluziune care forțează companiile americane să iasă de pe piață – când cele mai mari firme de apărare din Europa continuă să beneficieze din plin de accesul la piața din Statele Unite – reprezintă o cale de acțiune greșită”, se arată în mesaj.

Lobby înseamnă acțiunea prin care un guvern, o companie sau o organizație încearcă să influențeze deciziile politice sau legislative în favoarea propriilor interese. În acest caz, Pentagonul a transmis oficial poziția administrației americane către Comisia Europeană, încercând să convingă instituțiile europene să nu adopte reguli care ar avantaja exclusiv industria de apărare din UE.

Programul SAFE

Uniunea Europeană a introdus deja reguli care favorizează producătorii locali în anumite programe, inclusiv în mecanismul SAFE, de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru achiziții militare, unde cel puțin 65% din valoarea echipamentelor trebuie să provină din Europa.

O eventuală extindere a acestor cerințe la nivelul tuturor achizițiilor naționale ar putea afecta direct companiile americane. UE mai favorizează furnizorii locali și în schemele de achiziții de arme pentru Ucraina, în baza împrumutului de 90 de miliarde de euro aprobat la sfârșitul anului trecut.

Disputa are loc în contextul în care Comisia Europeană pregătește o actualizare a directivei din 2009 privind achizițiile de apărare, parte a unui plan mai amplu de consolidare a capacităților militare europene.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
3
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
gari kasparov sustine un discurs
4
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
donald tusk sustine o alucutiune
5
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu
First Lady Melania Trump'S Dress In The Smithsonian, Washington, Dc, United States - 20 Feb 2026
Melania Trump a donat rochia pe care a purtat-o în ianuarie 2025 la ceremonia de învestitură a soțului său
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump
Peter Magyar
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență artificială care arată o „execuție” în război
Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării. Foto Profimedia
Ministrul polonez al Apărării: Europa trebuie să cheltuiască mai mult pe armament pentru ca SUA să o ia în serios
Recomandările redacţiei
politie pe drum inchis de zapada
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Ultimele știri
Giurgiu: Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru
Incendiu la un generator electric al Spitalului Fundeni din București
Gest emoționant după moartea lui Eric Dane. Apropiații au lansat o campanie de sprijin pentru cele două fiice ale actorului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Situaţia drumurilor din România! Viscolul puternic a afectat şi aeroportul din Otopeni
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile! A intrat ÎN DIRECT în stare de ebrietate. După câteva cuvinte, colegii au rămas "mască"
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...