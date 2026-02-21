Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament. Este vizat inclusiv programul SAFE

Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament (Buy European), care ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului.

Departamentul Apărării al SUA s-a opus oricărei încercări a UE de a limita accesul producătorilor americani de arme pe piața europeană și a avertizat că acest lucru ar declanșa o reacție reciprocă.

Administrația a făcut aceste declarații într-o contribuție la o consultare a Comisiei Europene la începutul acestei luni, după ce Executivul UE a solicitat feedback din partea guvernelor și a industriei cu privire la normele europene de achiziție de arme.

Bruxelles-ul încearcă să reducă dependența de echipamentele americane, în condițiile în care aproape două treimi dintre armele importate de statele UE provin din SUA. Printre echipamentele achiziționate se numără avioane F-35, sisteme de artilerie HIMARS și baterii de apărare antiaeriană Patriot.

SUA consideră măsurile „protecționiste și discriminatorii”

Potrivit documentului, Washingtonul face lobby împotriva oricărei schimbări care ar limita accesul firmelor americane la contractele de apărare din statele membre UE.

Administrația Trump susține că măsuri “protecționiste și discriminatorii” ar putea determina SUA să revizuiască excepțiile acordate în prezent companiilor europene precum Leonardo sau Saab, pentru a participa la anumite contracte ale Pentagonului, în baza unor acorduri bilaterale de achiziții reciproce semnate cu 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii.

“Politicile protecționiste și de excluziune care forțează companiile americane să iasă de pe piață – când cele mai mari firme de apărare din Europa continuă să beneficieze din plin de accesul la piața din Statele Unite – reprezintă o cale de acțiune greșită”, se arată în mesaj.

Lobby înseamnă acțiunea prin care un guvern, o companie sau o organizație încearcă să influențeze deciziile politice sau legislative în favoarea propriilor interese. În acest caz, Pentagonul a transmis oficial poziția administrației americane către Comisia Europeană, încercând să convingă instituțiile europene să nu adopte reguli care ar avantaja exclusiv industria de apărare din UE.

Programul SAFE

Uniunea Europeană a introdus deja reguli care favorizează producătorii locali în anumite programe, inclusiv în mecanismul SAFE, de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru achiziții militare, unde cel puțin 65% din valoarea echipamentelor trebuie să provină din Europa.

O eventuală extindere a acestor cerințe la nivelul tuturor achizițiilor naționale ar putea afecta direct companiile americane. UE mai favorizează furnizorii locali și în schemele de achiziții de arme pentru Ucraina, în baza împrumutului de 90 de miliarde de euro aprobat la sfârșitul anului trecut.

Disputa are loc în contextul în care Comisia Europeană pregătește o actualizare a directivei din 2009 privind achizițiile de apărare, parte a unui plan mai amplu de consolidare a capacităților militare europene.

