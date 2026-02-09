Presiunile lui Trump afectează Cuba: aeroporturile rămân fără combustibil. Rusia: „O strangulare exercitată de SUA”

Live TV

Cuba se confruntă cu o criză majoră în transportul aerian, după ce autoritățile de la Havana au anunțat că avioanele companiilor internaționale nu mai pot alimenta cu combustibil pe insulă, din cauza penuriei de kerosen. Situația apare pe fondul presiunilor sporite exercitate de administrația americană, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife statelor care furnizează petrol Cubei, informează Bloomberg și CNBC.

Conducerea de la Havana a transmis duminică faptul că, începând de luni, Cuba va rămâne fără combustibil pentru aviație, ceea ce va afecta, cel mai probabil, operațiunile companiilor aeriene care operează pe insulă, potrivit agenției de presă EFE, care citează două surse.

Deficitul de kerosen este estimat să persiste pe parcursul următoarei luni, toate aeroporturile internaționale ale Cubei urmând să fie afectate.

Ministerul de Externe al Cubei și Ambasada Cubei la Londra nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea CNBC.

Președintele Donald Trump a declarat, într-un ordin executiv emis la finalul lunii ianuarie, că guvernul cubanez reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară”, care impune declararea unei stări de urgență națională.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că relațiile Cubei cu state precum China, Rusia și Iran, încălcările drepturilor omului și conducerea comunistă destabilizează regiunea „prin migrație și violență”.

În cadrul aceluiași anunț, Trump a precizat că Statele Unite ar putea impune tarife vamale țărilor care furnizează petrol Cubei, fie direct, fie indirect.

Administrația Trump a încercat să înăsprească presiunea exercitată de SUA asupra Cubei începând cu 3 ianuarie, în contextul tensiunilor crescute din regiune și al relațiilor apropiate dintre Havana și Caracas.

Afectată de o criză energetică tot mai gravă, Cuba a anunțat vineri un set amplu de măsuri menite să protejeze serviciile esențiale și să raționalizeze combustibilul pentru sectoarele-cheie.

Planul include, potrivit informațiilor disponibile, restricții privind vânzarea de combustibil, închiderea unor unități turistice, scurtarea programului școlar și reducerea săptămânii de lucru în companiile de stat la patru zile, de luni până joi.

Rusia, care are relații apropiate cu Cuba, a declarat luni că situația combustibilului de la Havana este „cu adevărat critică” și că tentativele Statelor Unite de a intensifica presiunile asupra țării generează numeroase probleme.

„Situația din Cuba este cu adevărat critică. Știm acest lucru. Suntem în contact intens cu prietenii noștri cubanezi prin canale diplomatice și de altă natură. Într-adevăr, să spunem că strangularea exercitată de SUA provoacă multe dificultăți pentru țară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, potrivit agenției de stat RIA Novosti.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla, a declarat anterior că autoritățile de la Havana condamnă, „în cei mai duri termeni”, amenințările Washingtonului privind tarifele vamale.

Într-o declarație publicată la 30 ianuarie, Parrilla a acuzat, de asemenea, guvernul SUA că recurge la „șantaj și constrângere” în încercarea de a determina alte state să se alăture politicii de blocadă a Cubei, „condamnată la nivel internațional”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat săptămâna trecută că guvernul său intenționează să trimită ajutor umanitar Cubei începând de luni, adăugând că autoritățile mexicane caută o soluție diplomatică pentru reluarea livrărilor de petrol către insula din Caraibe.

Mexicul a suspendat livrările de țiței și produse rafinate către Cuba, pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump.

